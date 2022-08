Vuelven afluentes a la vida tras lluvias

Delicias.- Debido a las lluvias que se han presentado durante los últimos días las presas La Boquilla en San Francisco de Conchos y la Francisco I. Madero, también conocida como Las Vírgenes en el municipio de Rosales, incrementaron sus almacenamientos, por lo que los ríos San Pedro y Conchos volvieron a la vida desde la semana pasada.

El meteorólogo Florencio Rodríguez Loera informó que las precipitaciones pluviales continuarán en lo que resta del mes de agosto, asimismo mencionó que el primer frente frío llegará el primero de septiembre.

“Hoy lunes se esperan lluvias, lo cual sería para toda la semana. Algo que no ocurría desde 1968, no habíamos tenido días con llovizna consecutiva”, señaló el experto. Asimismo mencionó que se tendrán lapsos de aproximadamente 5 horas en los que la lluvia se detenga durante el día o la noche, las cuales serán de diferentes intensidades, ya que ocurriría durante el resto el mes. Enfatizó que estas condiciones climatologías son de temporadas y no resultado del bombardeo de nubes.

Al igual señaló que un frente frío fuera de temporada llegará al estado en el mes de septiembre, el cual no traerá consigo heladas ni temperaturas bajo cero, lo cual es a causa de tanta humedad procedente del Golfo de California o Mar de Cortés y del Océano Pacífico.

“Hoy el termómetro estará marcando una temperatura de 31º aproximadamente, a partir de mañana la máxima estará cerca de los 28º. Ya lo que es miércoles, jueves y viernes rondará entre los 26º y 28º, tendremos tardes agradables termicamente con ambiente templado”, finalizó diciendo Rodríguez Loera.

El reporte de la Conagua indicó que este año ha llovido 99 milímetros(mm) menos que el año pasado, con 256 mm de lluvia, contra 355 del año pasado, mientras que ha llovido 92 mm más que en el 2020 a esta misma fecha, sin embargo, las lluvias permanecen en indicadores inferiores a la media, ya que estos reportan 314.9 mm.

De igual manera, la Conagua informó que para estos próximos días la temperatura máxima será de 31 grados Celsius, mientras que la mínima será de 19 grados, con poca probabilidad de lluvia para Delicias, pero con cielos nubosos.