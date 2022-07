Ya atienden salud mental de policías

El Diario

Ciudad Juárez.- Previo a recibir los resultados de la primera encuesta realizada al total de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), que es la primera corporación en México que cuenta con un expediente clínico de atención psicológica integral, ya se trabaja en los programas que permitirán atender la problemática.

Anticipándose a los resultados, que se esperan recibir la próxima semana, como alto nivel de estrés, la SSPM realiza las estrategias para atender con su equipo de psicólogos las necesidades en materia de salud mental de los agentes.

Durante la realización de esta encuesta, en el mes de junio, un oficial se suicidó con su arma de cargo sobre las tumbas de sus seres queridos, por lo que se instrumentó un programa específico con la familia y los compañeros del elemento fallecido, explicó Victoria Barraza Chavarría, coordinadora de la Unidad Mixta de Defensa Legal y Atención Psicológica para Policías y sus Familias (UDAPP). Para ello se aumentó la plantilla a 13 psicólogos.

Estas evaluaciones arrojarán síntomas primarios y se tiene que hacer una valoración y una exploración en términos de entrevistas y otras herramientas para acercarnos más y tener un diagnóstico de cada uno de los elementos, expuso la especialista.

Agregó que en Juárez la atención a la salud mental de los agentes preventivos es obligatoria tras ser aprobadas en sesión de Cabildo las modificaciones a los artículos 50 y 93, apartado b del Reglamento del Sistema Municipal de Seguridad Pública el pasado 27 de abril.

El artículo 50 cita “con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública Municipales se sujetarán a las siguientes obligaciones”; se le agrega la fracción XVII, que impone al oficial participar en los proyectos de salud mental que se establezcan.

El artículo 93 establece que entre los requisitos de ingreso y permanencia en las instituciones; el elemento debe someterse a la programación de evaluaciones psicológicas permanentes, se agrega en la fracción XI.

Se someten a pruebas

Las encuestas iniciaron en mayo y concluyeron en junio pasado. Para ello se hizo una logística de programación en donde todos los elementos estuvieron acudiendo a la Academia de Policía; mediante un control de asistencia y registro, se presentaban y realizaban unas pruebas.

Una vez que concluyó la recopilación de la información, se contrató a una empresa externa para el análisis de datos y se está en la espera de los resultados, dijo Barraza Chavarría.

“La prioridad es tener al 100 por ciento de los elementos con un registro, con sus evaluaciones de su salud mental y poder tener el antecedente para dar un seguimiento adecuado, sobre todo en la identificación oportuna de salud mental”, agregó.

Atención para todos los agentes

Explicó que con los resultados ya analizados, para el policía sigue la atención.

“Todos van a pasar por la Unidad de Atención Psicológica, casi 2 mil 700 elementos, incluidos mandos, para ser evaluados y tener su registro, para hacer una radiografía de la salud mental de la corporación en general a fin de prevenir e intervenir en aquellas afectaciones que padezcan y pudieran tratarse de forma oportuna. Esto va a permitir que disminuyan riesgos para los elementos en su persona y en el desempeño de su función”, agregó.

Destacó que una de las afectaciones principales que presentarán los elementos será estrés.

“Eso lo vemos también en la población en general y no van a escapar de eso los policías, en ese sentido nos estamos adelantando, no va a bastar con tener la parte clínica, sino con reforzar ciertas estrategias que disminuyan factores de riesgo que disminuyan el estrés permanente de los elementos”, dijo.

Señaló que también se estará incluyendo a los cadetes.

Se suicida elemento de la Policía

El deceso de un elemento el pasado mes de junio a causa de una herida autoinfligida con un arma de fuego fue motivo de alerta y encendió focos rojos; por ello, familiares de la víctima y sus compañeros policías fueron atendidos desde hace dos semanas.

Barraza Chavarría dijo que trabaja con la familia del oficial y sus compañeros para resignificar el valor de la vida y hablar sobre el tema del suicidio.

“Este ejercicio que hemos estado haciendo con los familiares y los compañeros de trabajo nos ha permitido tener la certeza de que el trabajo está siendo efectivo porque no hemos tenido canalizaciones hacia atención psicológica, sólo hemos dado seguimiento y monitoreo y no hemos detectado afectaciones más allá de los parámetros de tristeza, angustia, melancolía, pero no cosas más allá en la exploración”, dijo.