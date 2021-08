‘Ya basta de lucrar con nuestra hija’

El Diario de Chihuahua / Don José acarrea alfalfa El Diario de Chihuahua / Justina extraña a su hija y todavía no acepta lo que sucedió

Meoqui, Chihuahua— Es 3 de agosto de 2021, bajo el tejado de entrada a la casa de la familia Silva Zamarripa el viento sopla despacio, el calor embate la tierra humedecida por la lluvia y los recuerdos toman por asalto los momentos de calma. En los ojos de Justina y José se percibe el dolor de una herida abierta; los de ella lloran, los de él no, como no han podido hacerlo durante los once meses transcurridos desde el asesinato de su hija Jéssica, el 8 de septiembre del 2020.

A punto de cumplirse un año del ataque perpetrado por elementos de la Guardia Nacional, en el que Jéssica perdió la vida, la familia ha recibido el apoyo honesto de algunas personas pero también, ha sido revictimizada de diferentes formas y en múltiples ocasiones por otras que han aprovechado la tragedia para obtener un beneficio personal.

Los Silva Zamarripa son gente de campo que han debido sortear las dificultades económicas para salir adelante y aunque la abundancia está lejos, hay comida en su mesa porque ésta se gana trabajando diario a pesar del dolor, de las pérdidas, de la incertidumbre y la falta de paz que sólo podría traer la justicia.

Este año ha sido difícil, por decir lo menos, porque no hay una Comisión de Atención a Víctimas que se haya hecho presente, tampoco una Comisión de Derechos Humanos ni una autoridad procuradora y/o impartidora de justicia que haya realizado el trabajo que le toca. Los han dejado solos.

“Para el carajo, así lo hemos llevado, ‘a una y un pedazo’ como dicen por ahí. Frijolitos no nos faltan, sí hay dificultades económicas, a veces nos aprietan las chanclas y anda uno pidiendo de prestado pero ahí vamos. Aquí no ha llegado nada de apoyo de la comisión de víctimas, hace como mes y medio vino gente que dijo ser de derechos humanos de México, preguntaron cosas y quedaron de hablar en ocho días pero hasta ahorita no han llamado. Uno se pregunta: ¿A poco pagaron 3 boletos de avión desde México para venir solo a esto? Dijeron que harían algo y pues no ha sucedido nada. Con la comisión estatal no nos hemos acercado, no hemos hecho nada porque no sabemos cómo, no tenemos mucho conocimiento de eso”, dice José, quien trata de mantenerse fuerte a pesar de todo.

Por instantes intenta sonreír. Pasea la mirada por el campo de alfalfa en donde yacen las pacas húmedas que, con un poco de suerte, las comprarán a mitad de precio porque la calidad no es la misma que cuando está seca. Luego observa las fotos de su hija en el teléfono celular y desvía los ojos hacia otra parte para que ningún extraño encuentre el brillo de las lágrimas retenidas allí durante meses.

Justina en cambio llora a diario, aunque hay días que son peores que otros, porque el dolor se agudiza pero lo hace en silencio para no afectar aún más a sus nietos, que siguen resintiendo la ausencia forzada.

“Estoy mal, hay días en que se carga mucho el dolor y uno no puede. Sé que quizá esto pase pero me aguanto por ellos. Aprende una a llorar por dentro, en silencio para que no la vean. Los niños andan trabajando y activos y eso les sirve de terapia”, dice mientras observa sus manos que cada día trabajan en la ordeña de las vacas que quedan tras la venta obligada en pro de la subsistencia.

El primer aniversario luctuoso de Jessica Silva, se recordará con una misa y una visita al panteón para llevarle globos blancos y tal vez, solo tal vez, dejarla ir.

“Iremos al panteón a estar con ella, aunque a cada rato vamos. Habíamos planeado comprar globos blancos y ponerlos allí porque quizá no la hemos dejado descansar. Necesitamos dejarla ir. Hubo días en los que la desesperación era tanta que quería ir al panteón a escarbar para ver cómo estaba. Sé que eso no está bien. Una tanatóloga vino y me ayudó mucho porque las cosas eran peores”.

Antes de Jéssica, Justina y José ya habían perdido a un hijo que desde los 8 años luchó contra el cáncer y aunque tuvo épocas de mejoría, la enfermedad atacó de nuevo y perdió la batalla. La diferencia entre ambos fue que con el primero de alguna forma sabían que ocurriría mientras que con la segunda, todo fue repentino y violento.

“Lo de Jessi fue muy rápido, nos la arrebataron y truncaron los sueños y metas que ella tenía. De un momento a otro se acabó todo”.

La familia Silva Zamarripa clama justicia, quiere que el o los presuntos responsables de la muerte de su hija vuelvan a Chihuahua para tener así la certeza de que la impunidad no prevalecerá como ha ocurrido en otros casos. Pero la esperanza es a veces, una semilla muy pequeña que cede ante el peso de la realidad.

“El presidente se burla de uno en lugar de ayudarnos; le preguntan y sale con cualquier tontería. ‘Creo que hubo hasta una muerta allí’, dice muy cínico”, señala José para volver luego al silencio como refugio único de las pérdidas sin precio.

Lucrar con el dolor

La muerte de Jéssica Silva no solo generó dolor a su familia, también se convirtió en una oportunidad de lucro para mucha gente, desde aquellos que pidieron apoyos para los hijos de la joven, hasta otros que aseguraban que construirían una estatua en las vías del tren (donde la víctima formó parte de la lucha por el agua) previo a la firma de un contrato por 5 millones de pesos.

A la familia sí le llegaron algunos apoyos pero fueron más los recursos que se quedaron en el camino o en la tarjeta bancaria de quienes vieron una posibilidad viable de ganar dinero.

“Gracias a dios no andamos tan apurados. No tenemos mucho pero tampoco nos falta que comer, todos los días tenemos algo en el plato. Damos las gracias a quien nos ha ayudado sin ningún interés y pedimos que dios les multiplique. Y a los que han pedido en nombre de nuestra hija pero que se lo han guardado, que también se los multiplique. Han usado el nombre de ella para lucrar, piden apoyo para los niños y la familia de Jessi, dan algún número de tarjeta para que les depositen y se quedan con todo. También pasa que se sube algún reportaje y empiezan a pedir pero eso no es para nosotros. No queremos que sigan con eso, que ya pare. Que no usen más el nombre de nuestra hija. Nosotros aprendimos a trabajar, ¡no queremos que sigan lucrando!”, piden.

Un caso especial, narra la pareja, es el de un supuesto “artista” que empezó queriendo componer una canción para su hija y llegó al punto de presionarlos para que firmaran un contrato por 5 millones de pesos para construir una estatua de la víctima. El hombre decía ser cantante, reportero y hasta abogado.

“Se ofreció a componer una canción para ella, me pidió fotos y videos. Me convenció, la hizo y la subió al Internet. Luego la gente que estuvo en las vías decía que querían hacerle una estatua a mi hija porque fue una guerrera del agua. Ese mismo hombre se ofreció y pedía 5 millones de pesos y que le firmara un contrato. Pregunté a un primo que me aconsejó que no lo hiciera porque si no se juntaba el dinero yo tendría que pagarle. Ese mismo señor hizo una página en el Internet en la que reunió como 5 mil personas y allí llegaban mensajes desde Japón, España y de muchos lados queriendo apoyar. Tuve un enfrentamiento con él porque me di cuenta de dinero que mandaron de Estados Unidos que se quedó con él. Me presionaba mucho, incluso quería que se le pidiera dinero a los agricultores para vender un libro y quedarse con parte de esas ganancias. Se han querido aprovechar de nosotros tal vez porque no sabemos muchas cosas, somos gente de campo. Sólo estudie hasta 6º de primaria, sé leer y todo pero si alguien me dice que firme algo quizá no tengo el conocimiento suficiente. No somos ignorantes pero sí hay gente que se aprovecha. Este año, además del dolor y la pérdida hemos tenido que enfrentarnos a muchas personas que han querido lucrar”, señala Justina.

Los sueños truncos de Jéssica

Quince días antes de que falleciera, Jéssica Silva Zamarripa anunció a su madre que ingresaría a la universidad a estudiar psicología. Quería superarse. A sus 35 años había estudiado repostería fina y estaba a punto de recibir un título de quiropráctica, sin embargo quería seguir preparándose.

“Era muy trabajadora. Hacía hasta 60 pasteles en un fin de semana. Tenía muchos pedidos incluso de gente de Chihuahua. También daba masajes reafirmantes y en noviembre iba a recibir su título de quiropráctica. Dos semanas antes de que muriera me platicó que iba a empezar a estudiar psicología”, cuenta Justina quien recuerda a su hija como una mujer luchadora, que buscaba llevar el pan a casa para sus hijos por lo que igual preparaba pasteles que trabajaba en la labor o se subía a los tractores si era necesario.

“Era muy creativa para todo, pero todo se acabó. Después de sepultarla yo ya no podía ir al corral, porque me acordaba que me decía que me fuera a Cárdenas y que pusiéramos un restaurancito. Quería que dejara de ordeñar vacas y que me superara también”.

José por su parte, dice que para él todos los recuerdos de su hija son buenos aunque lo mejor y lo peor, eran los regaños que le hacía.

“Lo que más recuerdo es que me regañaba mucho, me traía cortito. Le tenía más miedo a ella que a mi esposa. Nada más me decía “José” y ya sabía que venía un jalón de orejas”.

Las consecuencias de una lucha

La lucha por el agua en la región centro-sur del estado, dejó consecuencias que van desde el encarcelamiento hasta la muerte. Entre esos dos puntos hay afectaciones físicas y psicológicas diversas pero además, un ambiente de tensión que se percibe entre los agricultores.

“Andan muy molestos por todo lo que pasó. Sí hay que seguir pidiendo que se haga justicia pero tranquilos, porque no quiero ver otra madre llorando ni unos hijos sin su madre. No quiero que vuelva a pasar esto. Me pongo muy nerviosa cuando la gente se junta y pido a Dios que no vuelva a pasar algo tan feo. Somos mansos pero no mensos. Uno se defiende con las palabras y las manos. Yo no acudo tanto a misa pero creo en Dios y espero que de él venga la justicia que necesitamos”, insiste Justina, cuyos ojos son incapaces de retener las lágrimas.