Ya no soportaba la alergia y se quitó la vida en una caballeriza

Valle de Zaragoza, Chih.- Un hombre se quitó la vida en una caballeriza en Valle de Zaragoza, fue encontrado por su esposa y hasta el momento se desconoce con exactitud los motivos por los que decidió tomar esta fatal decisión, únicamente de manera reciente aseguraba que ya no soportaba la alergia.

Los hechos se registraron en la colonia conocida como la Colmena en el municipio de Valle de Zaragoza, en donde el occiso fue identificado como Ramón Rodríguez González de 45 años de edad, con domicilio en Calle Sin Nombre, en esta misma colonia.

Él fue localizado en posición hincado sobre el suelo, dentro de una caballeriza que da hacia la parte trasera del domicilio, y presentó surco equimotico en el cuello y a un costado de él se localizó una cuerda de color amarilla.

Uno de los testigos aseguró que este martes recibió una llamada telefónica de Rosalba Chacón esposa del hoy occiso, y la escucho llorar de manera desesperada sin poder articular una palabra.

Al arribar al domicilio de la mujer observó a Ramón ya sin signos vitales en el suelo de la caballeriza, explicándole que su esposo había salido a darle comida a los animales y como paso tiempo y no regresaba ella salió a buscarlo, localizándolo suspendido en este lugar y al cuestionarle si tenía algún problema su marido, ella le dijo que no, que únicamente de manera reciente aseguraba ya no soportar la alergia al clima, desconociendo en sí, los motivos por los cuales decidió terminar con su vida.

Se hizo cargo de la escena Servicios Periciales y el cuerpo fue trasladado a SEMEFO en H. del Parral para realizar la Necrocirugia de ley.