Ya se asoma el amarillo del cempasúchil

Fernando Méndez / El Diario de Juárez / Comenzarán a cortar el 27 de octubre para que la flor esté lista el 1 y 2 de noviembre Fernando Méndez / El Diario de Juárez / Una abeja posa para la cámara Fernando Méndez / El Diario de Juárez / Flor requiere de muchos cuidados, ya que el clima extremo puede afectar a la producción

Ciudad Juárez.— Con la llegada de octubre comienzan los preparativos para el festejo del Día de Muertos, donde uno de los elementos característicos de la celebración es el cempasúchil, flor que se utiliza en las ofrendas colocadas por las familias mexicanas en honor de sus difuntos.

Es sobre la carretera Juárez-Porvenir que ya se comienza a apreciar el color amarillo de dicha flor, así como la tonalidad púrpura de las conocidas “mano de león”, que también son utilizadas para las ofrendas en tumbas o altares, y aunque todavía no resplandecen se espera que dentro de dos semanas incrementen su tamaño, así lo indicó la productora Aracely Soto.

“La gente pide mucho la flor porque los muertos son muy sagrados, y la gente que no le lleva cempasúchil o manita de león a los muertos es como no llevarles nada de flores”, expresó.

Fue en el año 2008 que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró esta festividad del Día de Muertos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por su importancia y significado.

Aracely explicó que las tierras pertenecen al señor Humberto, que acompañado por cinco de sus trabajadores y su familia siembra la flor durante el mes de agosto, misma que tarda alrededor de dos meses en crecer y requiere de muchos cuidados, ya que el clima extremo puede afectar a la producción, como las fuertes ráfagas de viento o el frío.

“Don Humberto la injerta unos meses antes y le da prioridad a sus flores poniéndole agua, vitaminas, quitándole las hierbas para que no la lastimen, el año antepasado el viento tumbó todo y es más batallar para levantarla, tiene su chiste quitarle hierbas, maleza, quitarles todo”, explicó la entrevistada.

Señaló que a pesar de que la pandemia por Covid-19 pausó muchas actividades, la siembra de la flor de cempasúchil y mano de león se realizó de manera habitual como en otros años, así como la venta, la cual dio buenas ganancias, y espera que en este año se incrementen porque ya no hay restricciones sanitarias.

Es en la zona Centro de la ciudad donde Aracely tiene su florería, en la que ha notado que sus clientes en esta temporada le solicitan mucho el cempasúchil, ramo que tiene un precio estimado a los 80 pesos.

“Es una ofrenda a los muertos, a los que ya se fueron, los que ya no están, ya no ves y es significativo, yo no vendía en mi florería pero ya tengo varios años que estoy vendiendo y se vende muy bien… se vende por manojo como 80 pesos, si le inviertes unos 10 mil y vendes bien sacas unos 15 ó 16 mil pesos”, explicó.

La productora indicó que tienen contemplado cortar la flor este 27 de octubre para que esté lista para la celebración de Día de Muertos este 1 y 2 de noviembre, actividad que aunque requiere de un gran trabajo es muy satisfactoria para la familia, ya que son de los pocos productores de cempasúchil que aún quedan vigentes.