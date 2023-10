Ya van en sexto y no saben leer ni escribir

Manuel Sáenz / El Diario / Algunos practican en casa para salir adelante Manuel Sáenz / El Diario / Pese a los esfuerzos, a veces los resultados no son favorables

Ciudad Juárez.- A sus 10 años de edad y cursando el quinto grado en la Escuela Primaria Club de Leones #3, “Perla” no ha aprendido a leer ni escribir. Su madre, “María”, usa constantemente la técnica del lápiz en la boca para que vaya aprendiendo a pronunciar mejor las palabras, pero le ha resultado una tarea difícil. Ambos nombres son ficticios a petición de las personas involucradas.

Este caso representa una de tantas situaciones que se viven a diario en la mayoría de las escuelas que hay en Ciudad Juárez. De acuerdo con un cuestionario que se aplicó a 70 escuelas federales para maestros que tienen cuarto, quinto y sexto grado, hay un total de 108 estudiantes que no saben leer ni escribir.

Son 774 escuelas del subsistema federal y 198 del estatal, que dan un total de 972 instituciones de nivel básico, mencionó Maurilio Fuentes, titular de la Subsecretaría de Educación y Deporte de la Zona Norte.

“Ella no sabe escribir ni leer, yo le he tratado de enseñar con dictados y textos cortos, he ido a hablar con los directivos de la escuela porque me la han estado pasando de grado, pero me comentan que el sistema educativo no los deja reprobar y si yo no les digo que me la dejen ahí, la seguirán pasando”, dijo la madre.

En el cuestionario se hicieron varias interrogantes sobre las posibles causas que podrían estar originando estas situaciones. La respuesta de 20 docentes de si creen que el descuido de los padres es uno de los principales factores por el que los alumnos no sepan leer ni escribir, fue que están totalmente de acuerdo y parcialmente de acuerdo.

En cambio, 12 docentes expresaron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo que la praxis docente es una posible causa, mientras otros 11 mencionan que es por la falta de oferta de capacitación en las y los docentes.

“Yo creo que lo que se tiene que hacer es un trabajo mutuo tanto de la escuela como en la casa para que no suceda esto. A uno sí le puede que su hijo no sepa leer ni escribir. Yo le digo al mío que va a sufrir mucho cuando entre a la secundaria, sufrirá de ‘bullying’ porque dudo que el profesor le enseñe lo básico que pudo haber superado en primaria”, dijo Carmen.

La maestra Edith Yanet Lozoya Piñón, quien trabaja en la Escuela Primaria Othón Martínez Lara con Tercero B y en la Primaria Felipe Ángeles con Sexto A, menciona que desde el 2014, que tiene su plaza, se ha topado con esta problemática.

“Un factor muy importante es la pandemia, los niños que actualmente están en cuarto grado en adelante, son los alumnos que vienen de escuela a distancia, los aprendizajes no se lograron, muchísimos niños en esos dos años jamás abrieron un cuaderno o un libro para hacer alguna tarea o trabajo, los padres estaban muy tranquilos porque el maestro no tenía su número de teléfono, por lo tanto no iba a poder molestarlos”, dijo Lozoya.

En el cuestionario, 13 maestros dijeron estar totalmente de acuerdo y parcialmente de acuerdo en que una de las causas fue el efecto pospandemia. Lo que deja esta opción como la menor de las causas.

Para el titular de la Subsecretaría de Educación y Deporte de la Zona Norte, la preocupación de tener a un niño que no tuvo un buen aprovechamiento educativo es alarmante.

“Muchas de las veces vienen del ámbito familiar que se genera en la casa de un niño, porque la mayoría de las niños tienen una problemática en donde ellos viven, yo creo que sí es importante hacer un análisis de esta información para atender esta situación de manera pertinente”, mencionó Fuentes.

Metodología fallida

Ni con tres profesores que ha tenido “Perla” en los distintos grados, se ha logrado un avance notorio. “María” comenta que ninguna metodología le ha funcionado.

“Cuando estamos haciendo tarea se desespera y ya después no quiere hacer nada. A veces no le hago caso, no porque no quiera, sino porque tiene que hacer un esfuerzo. La única solución que yo veo es que ella aprenda a tener paciencia”, dijo la madre.

Mencionó que una de las materias que más disfruta su hija es la de Matemáticas porque no implica la lectura ni la escritura, sólo números.

En la encuesta realizada, el grado con más casos de esta situación con un total de 47 es cuarto, mientras que quinto tiene 38 y sexto 23 alumnos. Aunque no participaron todos los planteles del municipio, los resultados dan un panorama alarmante sobre el rezago académico.

“No se trata de buscar responsables, sino de sentar las bases para ver el impacto a nivel local y estatal porque sabemos que el problema no está aquí solamente. Hay algo más fuerte detrás de todo esto”, añadió Visalia Esparza, asesora técnica pedagógica de la Supervisión Escolar número 37.

Un segundo testimonio, para el cual también se usarán los nombres ficticios “Carmen”, para la madre e “Iker” para el menor, a petición de las fuentes, retrata un panorama similar al anterior.

Con 12 años de edad, “Iker”, está cursando el sexto grado en la Escuela Primaria Federal Felipe Ángeles en el turno matutino, y pese a los esfuerzos de su mamá y tres maestros de practicar la lectura y escritura con él, no se llega a un resultado favorable.

“No le entran las letras, cuando me pongo a hacer tareas con él, las hace, pero le vuelves a preguntar cinco minutos después que te diga lo que vio o lea lo que escribió se le olvida todo”, dijo Carmen.

Menciona que cuando inició la primaria, su hijo no mostraba señales de batallar con esas dos actividades, pero cuando pasó a tercero todo se volvió complicado. De hecho, explica que cuando a “Iker” lo iban a pasar a quinto grado, habló con los directivos del plantel para que su hijo volviera a cursar cuarto año para que agarrara mejor la práctica.

“Ahorita él estuviera en primero de secundaria, pero tomé esa decisión desesperada porque no era posible que no supiera leer ni escribir”, dijo “Carmen”.

Agregó que en un momento lo estuvo llevando a terapias psicológicas; sin embargo, el especialista le comentó que su hijo necesitaba un estudio llamado electroencefalografía, pero Carmen no ha tenido el dinero suficiente para hacerlo, pues los precios oscilan entre los $800 y los $4 mil 500 pesos, según algunos laboratorios de Ciudad Juárez.

Deserción escolar

Padre de tres hijos varones de 14, 12 y 8 años de edad, Óscar Trejo, de 49 años, vive en constante preocupación porque hasta el momento, el mayor y el del medio, desertaron de la escuela para dedicarse a trabajar debido a que no lograron dominar la lectura y escritura.

Aunque el menor está inscrito en el Colegio del Carmen en Juárez, cursando el tercer año de primaria, el hermano mayor, quien recién terminó la primaria en la Escuela Estatal Benito Juárez, se encuentra trabajando en la venta de burritos, en el puesto donde también su padre trabaja los fines de semana.

“Yo qué más quisiera que mis otros dos chavitos le metieran al estudio porque yo no tengo escuela y no me gustaría verlos batallando como yo lo hago. A diario les digo que hagan algo con su vida, pero simplemente no los hago entrar en razón”, dijo el padre conmocionado.

“Muchos padres de familia no se sumergen en el proceso de aprendizaje de sus hijos, y honestamente un niño en esa situación requiere mayor atención tanto en la escuela como en casa, muchos padres también saben de esa situación, pero no lo consideran como un problema grave porque creen que es algo pasajero y terminan siendo parte del campo laboral”, dijo la docente Edith Yanet Lozoya.

Asegura que los docentes han llegado a la frustración por el hecho de que niños y niñas de entre 9 a 12 años no hayan superado el obstáculo de la lectoescritura que debería atenderse, según dijo, en los primeros grados de primaria.

