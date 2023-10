Hérika Martínez Prado / El Diario de Juárez / Un grupo de personas esperaba en el bordo el pasado jueves por la noche

“Yo sólo quiero vivir otro poquito”, cuenta María González, sentada sobre el bordo del río Bravo en medio de la obscuridad, frente a un muro de púas vigilado por la Guardia Nacional de Texas y un nuevo acuerdo entre los gobiernos de Joe Biden y Nicolás Maduro de deportar a los migrantes venezolanos irregulares hasta su país.

Después de cinco meses de travesía, la venezolana de 50 años de edad siente que el cáncer le arrebata la vida en los límites de una frontera a la que llegó llena de esperanzas pero en la que encontró una nueva política migratoria.

“Que nos ayuden, que nos den una oportunidad, lo que venimos es a sufrir; necesitamos una oportunidad, yo necesito una oportunidad de vida, quiero vivir otro poquito, sé que no me van a curar el cáncer, pero con medicina sé que voy a durar otro poquito”, pide mientras las patrullas del Instituto Nacional de Migración que la rodean aluzan las lágrimas en su rostro.

‘Hace cuatro meses me desahuciaron’

Mientras María lucha por su vida, Jexabeth Pérez, de 26 años, narra que salió de su país al saber que estaba embarazada, con la esperanza de lograr una vida mejor para su familia.

Ambas salieron de Venezuela, cruzaron la selva del Tapón del Darién –entre Colombia y Panamá– y luego viajaron por hasta 10 días a bordo del tren de carga, desde el Estado de México hasta Ciudad Juárez, a donde llegaron horas después de que los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela anunciaron el acuerdo de deportar a los migrantes irregulares de dicha nacionalidad a bordo de aviones hasta su país.

“Salí de Venezuela por el hambre, porque no hay medicinas, soy diabética, hipertensa y hace cuatro meses me desahuciaron, y mire las condiciones que vengo yo ahorita… tengo dos meses esperando la cita (CBP One) y nada, en refugios que están contaminados, no están aptos para personas”, narró María la noche del jueves 5 de octubre, mientras mostraba las llagas en las plantas de sus pies.

María viaja con su hijo, su nuera y su nieta de dos años de edad, además de otra familias con dos menores más.

“Necesitamos cruzar y si nos devuelven volvemos a intentarlo, volvemos a intentarlo, nadie se va a regresar…. Claro, lo vuelvo a hacer”, aseguró la mujer cuyas lágrimas no vencían sus esperanzas de poder llegar al vecino país y poder tener acceso a los medicamentos que necesita para el cáncer.

Con casi cuatro meses de embarazo, Jexabeth continuaba la mañana de ayer en los límites de la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, después de pasar la noche frente al bordo en el río Bravo, intentando ingresar a Estados Unidos pese al riesgo de ser deportada hasta su país.

“Cuando nosotros decidimos emigrar no lo hacemos por vanidad, lo hacemos porque allá no da, ¿qué vamos a hacer allá con (Nicolás) Maduro?, ¿qué vamos a hacer?. Nosotros no somos delincuentes, lastimosamente estamos pasando por una crisis en nuestro país, estamos buscando cómo darle a nuestros hijos un poco de alivio, de comida, para nadie es un secreto que muchas personas en Venezuela lo que ganan son 15 dólares, que te compras un pedacito de queso y harina y ya”, explicó la sudamericana.

Ayer, Jexabeth formaba parte de un grupo de aproximadamente 30 migrantes, la mayoría de origen venezolano, en busca de ingresar a Estados Unidos de manera irregular.

Pactan regresarlos

Sin embargo, a diferencia de días pasados en los que se observaban cientos de personas en los límites de México y Estados Unidos, ayer en la frontera eran menos las personas que se observaban debido a la presencia de los agentes del INM, los acuerdos del Gobierno mexicano con la empresa Ferromex y al temor de otros a ser devueltos.

“Tenemos dos meses viajando y no sabíamos de ese acuerdo para devolvernos, pero si ya estamos acá vamos a intentarlo… somos familia y podemos tener más oportunidades y para otros que quieren regresar es mejor que cruzar de nuevo la selva caminando”, dijo un venezolano mientras caminaba por el bordo para buscar un lugar por donde cruzar los alambres de púas instalados por el gobierno de Texas.

El anuncio de la reactivación de deportaciones se realizó “tras la decisión de las autoridades de Venezuela de aceptar el retorno de ciudadanos venezolanos, así como las conversaciones de alto nivel que se mantuvieron en la Ciudad de México entre Estados Unidos, México, Colombia y Panamá, en las cuales el secretario de Estado, Antony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, y la asesora en Seguridad Nacional, Liz Sherwood-Randall, dialogaron sobre los esfuerzos coordinados en curso destinados a abordar la migración irregular en el hemisferio occidental”, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

De acuerdo con las estadísticas oficiales de Estados Unidos, mientras que en todo el Año Fiscal 2020 los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso registraron 115 cruces irregulares de migrantes venezolanos, en el AF-2021 fueron encontrados 304, en el AF-2022 la cifra aumentó a 24 mil 885 y a un mes de terminar el AF-2023 sumaron 53 mil 812 (de octubre de 2022 a agosto de 2023).