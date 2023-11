Acusaciones a Trump no han hundido su campaña, pero una condena podría hacerlo

The New York Times / Los votantes encuestados que afirmaron que la economía era su asunto número 1 se decantaron por Donald J. Trump

The New York Times

Las encuestas de The New York Times y Siena College muestran su fortaleza en los estados indecisos clave, en parte debido a la preocupación por la edad del presidente Biden. Pero una condena podría marcar la diferencia en 2024.

Para Donald J. Trump, una nueva serie de encuestas del New York Times/Siena College ofrece una imagen sorprendente y aparentemente contradictoria.

Sus 91 cargos por delitos graves en cuatro jurisdicciones diferentes no le han perjudicado significativamente entre los votantes de los estados más disputados. Sin embargo, sigue siendo más débil que al menos uno de sus rivales republicanos, y si es condenado y sentenciado en cualquiera de sus casos, algunos votantes parecen dispuestos a volverse contra él, hasta el punto de que podría perder las elecciones de 2024.

Trump aventaja al presidente Biden en cinco estados clave: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada y Pensilvania, según las encuestas de Times/Siena. Ha reducido significativamente las ventajas de Biden entre los votantes más jóvenes, negros e hispanos, muchos de los cuales mantienen una opinión positiva de las políticas que Trump promulgó como presidente. Y el Sr. Trump parece tener margen para crecer, ya que más votantes dicen estar abiertos a apoyar al ex presidente que al Sr. Biden, con grandes porcentajes de votantes que dicen confiar en el Sr. Trump en la economía y la seguridad nacional.

Basado en las encuestas del New York Times/Siena College a 3.662 votantes registrados entre el 22 de octubre y el 3 de noviembreNota: Los estados están ordenados según el rendimiento general de Trump frente a Biden, de mejor a peor.Por Molly Cook Escobar

Pero los resultados revelan la compleja forma en que los votantes siguen viendo al Sr. Trump, su presidencia y sus problemas legales.

Las encuestas revelaron que, en su mayor parte, el Sr. Trump está sobreviviendo políticamente a las acusaciones penales contra él antes de que empiecen las votaciones en las primarias del Partido Republicano. Aventaja a Biden entre 4 y 10 puntos porcentuales en cinco de los seis estados disputados encuestados. En un sexto estado, Wisconsin, el Sr. Biden tenía una ligera ventaja. La mayoría de los votantes dicen que las políticas de Trump les han ayudado personalmente. Aproximadamente la misma proporción de votantes dicen que se han visto perjudicados por las políticas del Sr. Biden.

La ventaja del expresidente en estas encuestas parece deberse en igual medida a la vulnerabilidad de Biden, la fortaleza de Trump y el mal humor del electorado y su pesimismo sobre la economía. Las encuestas subrayan el hecho de que, en elecciones reñidas como las dos últimas presidenciales y como se espera que sean las de 2024, incluso cambios marginales en los patrones de voto pueden ser suficientes para inclinar un estado hacia un candidato.

El núcleo de la fuerza de Trump sigue siendo su habilidad para gestionar la economía, al menos en comparación con Biden. Más de la mitad de los votantes dicen que la economía está en mal estado, a pesar de un empuje multimillonario por parte de los aliados de Biden para promover sus esfuerzos para reconstruir el país después de la pandemia. Mientras los votantes perciben que el país va por mal camino, el Sr. Trump parece beneficiarse de estar fuera de la Casa Blanca, fuera de los focos y de la responsabilidad cuando las cosas van mal.

Los votantes confían más en Trump que en Biden para gestionar la economía, con un margen de 22 puntos porcentuales. En cuanto a la economía, Trump goza de mayor confianza en todos los grupos de edad, entre los votantes blancos e hispanos y en todo el espectro educativo. En la mayoría de estos estados, el porcentaje de votantes que dicen que votan en función de la economía -en contraposición a las cuestiones sociales- ha aumentado desde las elecciones de mitad de mandato del pasado noviembre.

"Los empleos han bajado porque Biden no supo manejar la pandemia", dijo Monica Fermin, de 51 años, de Allentown, Pensilvania. "Trump no supo al principio, pero Biden fue aún peor".

A la Sra. Fermin, que emigró de la República Dominicana cuando era adolescente, le preocupa que las políticas de inmigración del Sr. Biden hayan supuesto una presión económica adicional para el país. Ella votó por el Sr. Biden en 2020 por preocupaciones sobre el temperamento del Sr. Trump, pero esta vez sus preocupaciones se centran en gran medida en el Sr. Biden. "Biden es demasiado viejo y no tiene la capacidad mental", dijo. "Necesitamos a alguien más fuerte. Creo que Trump puede cumplir esta vez".

El Sr. Trump, sin embargo, sigue estando en una posición más débil de lo que tales ganancias podrían hacer parecer.

Si el expresidente es declarado culpable y condenado -como muchos de sus aliados esperan que sea en el juicio relacionado con el 6 de enero que se celebrará el año que viene en Washington D.C.-, alrededor del 6 por ciento de los votantes de Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin dicen que cambiarían su voto al Sr. Biden. Eso sería suficiente, potencialmente, para decidir las elecciones.

Kurt Wallach, de 62 años, un republicano registrado del condado de Maricopa en Arizona, dijo que votó por el Sr. Trump en 2020, y pensó que el ex presidente había actuado generalmente bien en el cargo, excepto por el inicio de la pandemia de coronavirus. Pero ahora, teniendo en cuenta los casos penales pendientes, sus opiniones han cambiado.

"Si lo condenaran, diría genial, sácalo de la carrera, consigamos otro republicano", dijo el Sr. Wallach. "Si no ha sido condenado, entonces probablemente votaría por Trump".

Dakota Jordan, un joven de 26 años también del condado de Maricopa, no votó en las elecciones de 2020. Dijo que preferiría no tener al Sr. Trump en el cargo en absoluto, pero que "dadas las opciones", votaría por él sobre el Sr. Biden, en ausencia de una condena penal. "Si fuera condenado, de ninguna manera podría elegir a un criminal como mi líder", dijo.

De hecho, Trump sigue siendo muy impopular.

La mayoría de los votantes de los estados indecisos lo ven negativamente. Y las encuestas de Times/Siena muestran que otra candidata republicana, la ex embajadora ante las Naciones Unidas Nikki Haley, superaría a Trump frente a Biden por 3 puntos porcentuales en estos seis estados. En un enfrentamiento entre Biden y un candidato republicano genérico, el candidato republicano ganaría por 16 puntos porcentuales.

Trump obtiene mejores resultados frente a Biden que su principal rival, el gobernador de Florida Ron DeSantis, que ha intentado anclar su campaña contra Trump en la idea de que el expresidente que perdió las elecciones de 2020 no puede ganar otras. Estas encuestas obstaculizan significativamente los argumentos del Sr. DeSantis sobre la elegibilidad.

Cómo le iría a Biden contra ...

Basado en encuestas del New York Times/Siena College a 3.662 votantes registrados entre el 22 de octubre y el 3 de noviembreNotas: Los candidatos republicanos aparecen por la media de las encuestas de las primarias. Los estados están ordenados según los resultados de Trump frente a Biden, de mejor a peor. "Republicano genérico" se refiere a un republicano anónimo en una hipotética carrera sin Trump

Incluso en una posición más débil que algunos de sus rivales, Trump ha reunido una coalición sorprendentemente diversa para un republicano.

Entre los votantes menores de 30 años -normalmente un electorado central del Partido Demócrata-, Trump está sólo un punto porcentual por detrás de Biden. Tal resultado parecería inverosímil si no fuera por las tendencias observadas en muchas encuestas públicas y privadas. En 2020, Biden ganó a ese grupo de edad por un 33% en estos estados.

Los votantes más jóvenes dicen que confían más en Trump que en Biden en materia de seguridad nacional y economía, y afirman que esta última es crucial para su voto por un margen de dos a uno sobre cuestiones sociales como el aborto y la democracia.

"El modo en que Biden ha abordado el conflicto en Oriente Medio es sin duda el factor más importante para mí", afirmó Hamza Rahman, de 21 años y residente en Warren (Michigan), quien se mostró preocupado por la implicación de Estados Unidos en varios conflictos mundiales y recurrió a redes sociales como TikTok para comprender lo que realmente está ocurriendo sobre el terreno.

El Sr. Rahman, que votó por el Sr. Biden en 2020, está considerando al Sr. Trump esta vez, pero dijo que luchó con la elección. "Estoy muy frustrado con Biden, pero Trump tampoco es genial", dijo. "Es como elegir entre una espada o una daga".

Las ganancias de Trump entre los votantes de color -especialmente los votantes sin título universitario, y especialmente los hombres- son pronunciadas y siguen tendencias recientes. En estas encuestas, cuanto más diverso es un estado disputado, mejor le va a Trump frente a Biden. Trump aventaja a Biden en 10 puntos porcentuales en Nevada, seis en Georgia y cinco en Arizona, estados que Biden ganó en 2020 con una coalición formada por votantes suburbanos y de color.

El 22% de apoyo del Sr. Trump entre los afroamericanos es a la vez una primicia moderna para un republicano y una mejora considerable sobre el 8% que tenía en los mismos estados en las encuestas de Times/Siena en 2020.

"Me gusta lo que hace Trump", dijo John Royster, de 55 años, un camionero de Atlanta que es negro y votó por Biden en 2020. "A veces dice falsedades, pero dice lo que piensa: puedo apreciarlo".

Trump ha recorrido un camino especialmente largo entre los votantes hispanos.

Comenzó su campaña de 2016 declarando que México estaba enviando violadores y criminales a través de la frontera, y se ganó el apoyo del 28% de los hispanos a nivel nacional en esas elecciones, según Pew Research Center. En 2020, el apoyo del Sr. Trump entre los hispanos aumentó al 36 por ciento en su contienda con el Sr. Biden, según Pew.

Trump cuenta ahora con el apoyo del 42% de los votantes hispanos. Y le va mejor entre los votantes hispanos que a sus dos principales rivales, la Sra. Haley y el Sr. DeSantis. El equipo del Sr. Trump está tratando de aprovechar esas ganancias, reservando una entrevista con Univisión que se emitirá esta semana, y dirigiendo llamamientos a los inmigrantes de América Latina - en particular en algunas partes de Florida - que son hostiles a cualquier cosa tachada de "socialismo".

Para muchos votantes hispanos, el estado de la economía ha desempeñado un papel importante en su elección de candidato. Los votantes hispanos son tres veces más propensos a decir que las cuestiones económicas son importantes para decidir su voto que las cuestiones sociales, y son 20 puntos más propensos a confiar en el Sr. Trump sobre el Sr. Biden para manejar la economía.

Elaine Ramírez, de 38 años, demócrata de Las Vegas, dijo que Biden prometió ayudar a la economía y reducir la inflación, promesas que, según ella, no ha cumplido.

"Creo que para mí son todas las promesas incumplidas de Biden las que me hacen querer cambiar a Trump", dijo la Sra. Ramírez, que votó por el Sr. Biden en 2020 y está considerando votar por el Sr. Trump. "En 2020, no me gustó lo que Trump tenía que decir y su mujeriego no era genial. Pero Trump también es más dominante y agresivo y tal vez sí necesitemos a alguien así para arreglar nuestra economía y nuestro país".