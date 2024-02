Ayudó testigo a construir caso para descalificar a fiscales de Trump

The New York Times / Terrence Bradley es el testigo que en sus mensajes muestra estar ansioso por ayudar a descalificar al Fiscal de distrito del condado de Fulton

Terrence Bradley, un abogado del área de Atlanta, había sido anunciado como el testigo estrella en el esfuerzo por descalificar a Fani T. Willis, el fiscal de distrito que dirige el caso de interferencia electoral contra el expresidente Donald J. Trump en Georgia. Pero cuando el Sr. Bradley subió al estrado esta semana -y dos veces a principios de este mes- fue un testigo profundamente reacio.

Su testimonio hizo poco para resolver una pregunta en el corazón del intento de la defensa de demostrar que la Sra. Willis tenía un insostenible conflicto de intereses: Si la relación romántica entre la Sra. Willis y Nathan Wade, el abogado que contrató para ayudar a ejecutar el caso Trump, comenzó antes o después de que se unió a su personal.

Pero cientos de mensajes de texto obtenidos por The New York Times muestran que el Sr. Bradley, un ex socio y amigo del Sr. Wade, ayudó a un abogado defensor a exponer la relación entre los dos fiscales.

Los mensajes de texto revelan que el Sr. Bradley, que fue durante un tiempo abogado de divorcio del Sr. Wade hasta que los dos hombres tuvieron una amarga pelea, ayudó a revelar el romance y proporcionar detalles sobre el mismo durante al menos cuatro meses - contrarrestando la impresión que dejó en el banquillo de los testigos de que no había sabido casi nada sobre el romance.

En los intercambios de mensajes de texto, que comenzaron en septiembre del año pasado y fueron reportados el miércoles por la CNN, el Sr. Bradley afirmó tener conocimiento de cuándo comenzó la relación. Incluso tranquilizó a la abogada de la defensa, Ashleigh Merchant, cuando ésta presentó su petición de recusación ante el tribunal.

"Estoy nerviosa", le escribió Merchant a Bradley el 8 de enero, el día en que presentó la moción. "Esto es enorme".

"Eres enorme", la animó el Sr. Bradley. "Lo harás bien".

En última instancia, corresponderá al juez evaluar la credibilidad del Sr. Bradley, y determinar si los mensajes de texto refuerzan el caso para descalificar a los fiscales.

Los abogados del Sr. Trump y sus coacusados han argumentado que la relación entre los fiscales equivalía a "auto-negociación", porque el Sr. Wade, que ha ganado más de 650.000 dólares trabajando para la oficina de la Sra. Willis, pagó las vacaciones que la pareja tomó juntos. Una serie de audiencias que ahondan en la cuestión ha sumido el caso general en la confusión.

Al ser contactado el jueves por la mañana, un abogado del Sr. Wade, Andrew Evans, dijo que "los textos contienen varias mentiras absolutas". Entre ellas, dijo el Sr. Evans, estaba la afirmación del Sr. Bradley de que el Sr. Evans o su esposa, Stacey Evans, representante estatal demócrata, habían sido testigos de las relaciones sexuales entre el Sr. Wade y la Sra. Willis.

Un abogado del Sr. Bradley, Bimal Chopra, Jr. declinó hacer comentarios.

La Sra. Willis, fiscal de distrito del condado de Fulton, ha defendido su conducta. Ha reconocido que mantuvo una relación sentimental con el Sr. Wade. Pero ha dicho que comenzó después de que ella lo contrató, y argumentó que la relación no creó un conflicto bajo la ley de Georgia.

Tanto el Sr. Wade y la Sra. Willis han dicho a la corte que dividieron los costos de las vacaciones sobre partes iguales entre ellos.

El Sr. Bradley fue uno de los dos testigos llamados por la Sra. Merchant a declarar, esperando que dijeran que la relación comenzó antes de que la Sra. Willis contratara al Sr. Wade en noviembre de 2021. El otro fue Robin Yeartie, un antiguo amigo de la Sra. Willis y antiguo empleado de la oficina del fiscal, que testificó a mediados de febrero que el romance comenzó antes de que el Sr. Wade fuera contratado.

La asociación empresarial entre Wade y Bradley se agrió después de que Bradley fuera acusado de agredir sexualmente a una empleada, acusación que negó enérgicamente durante su testimonio. El Sr. Bradley dijo al tribunal esta semana que no había hablado con el Sr. Wade en más de un año.

Antes de exponer el romance en su presentación del 8 de enero, la Sra. Merchant preguntó al Sr. Bradley en un texto: "¿Crees que empezó antes de que ella lo contratara?"

"Por supuesto", respondió el Sr. Bradley, añadiendo que el romance había comenzado cuando los dos servían como jueces locales, antes de la elección de la Sra. Willis como fiscal de distrito en 2020.

Pero en el estrado de los testigos esta semana, el Sr. Bradley dijo que sólo había estado "especulando" sobre el momento. Aunque el Sr. Wade le había hablado de la relación, dijo en el estrado, que no tenía conocimiento directo acerca de cuándo comenzó.

Los mensajes de texto -algunos de los cuales la Sra. Merchant describió ante el tribunal después de que el Sr. Bradley no ofreciera el testimonio que ella esperaba- muestran que el Sr. Bradley intercambiaba mensajes con la Sra. Merchant sobre los fiscales y su romance desde septiembre. El Sr. Bradley hizo sugerencias sobre quién podría conocer el romance y ser capaz de corroborarlo. Animó a la Sra. Merchant a citar a los miembros del equipo de seguridad de la Sra. Willis y a otros miembros de su personal.

También ayudó a la Sra. Merchant a localizar un apartamento en el que se alojaba la Sra. Willis. Y acusó al Sr. Wade y a la Sra. Willis de "arrogancia".

La Sra. Merchant envió un mensaje de texto al Sr. Bradley a principios de enero diciendo que tenía registros que mostraban que los dos fiscales habían viajado al Valle de Napa en California y habían tomado un crucero Royal Caribbean juntos, escribiendo que estaba "sorprendida de que fueran tan descuidados."

"Maldita sea qué más", respondió.

Cuando la Sra. Merchant estaba redactando la moción para descalificar a los fiscales, le aseguró al Sr. Bradley que "le protegí completamente", y añadió: "Le mantuve al margen".

La Sra. Merchant también le dijo al Sr. Bradley que se iba a convertir en presidenta de la Asociación de Abogados Penalistas de Georgia y que quería que él se implicara más en el grupo, incluso convirtiéndose en director del programa de un próximo seminario.

Su confianza mutua se desarrolló hasta el punto de que el Sr. Bradley aceptó cuando ella le preguntó si podía citarle.

"Eres mi amigo y confío en ti", le dijo.

Semanas más tarde, en el estrado de los testigos, el Sr. Bradley parecía consternado de que la Sra. Merchant hubiera acabado convirtiéndole en testigo central del asunto. Se enfrentaron durante su testimonio cuando se hizo evidente que su anterior entusiasmo por hablar del romance de los fiscales se había desvanecido. En un momento de la vista del martes, una frustrada Sra. Merchant le dijo al juez que presidía, Scott McAfee, del Tribunal Superior de Fulton: "Juez, ahora mismo no se acuerda de casi nada".

Steven H. Sadow, un abogado del Sr. Trump, presionó al Sr. Bradley sobre los intercambios de texto en la audiencia, tratando de poner en duda la afirmación del Sr. Bradley de que simplemente había estado especulando en los mensajes de texto sobre cuándo comenzó la relación.

"¿Por qué especula y dice eso en un texto?". preguntó el Sr. Sadow, repitiendo la pregunta varias veces.

"No recuerdo por qué pensé que empezó en ese momento", respondió el Sr. Bradley.

Las audiencias que ahondan en la relación romántica no cambian los detalles subyacentes del caso de interferencia electoral en sí, en el que el Sr. Trump y sus aliados están acusados de conspirar para subvertir los resultados de las elecciones de 2020. Cuatro de los 19 acusados originales ya se han declarado culpables.

Aun así, el esfuerzo por descalificar a los fiscales ha sido un desvío extraordinario que ha puesto el caso patas arriba, con los abogados defensores actuando más como fiscales, y viceversa.

Otro testigo de la defensa, la Sra. Yeartie, declaró que el romance comenzó antes de que el Sr. Wade fuera contratado. La Sra. Yeartie dejó la oficina del fiscal en malos términos, un giro de los acontecimientos que puso fin a su amistad con la Sra. Willis.

Incluso si el juez McAfee permite a la Sra. Willis mantener el caso, es probable que se enfrente a un duro escrutinio, incluso por parte de una nueva comisión estatal con poder para destituir fiscales y del Senado de Georgia, que ha abierto una investigación.

Muchos observadores, incluidos algunos que apoyan el caso de interferencia electoral, creen que la Sra. Willis debe cortar lazos con el Sr. Wade y hacer que abandone su oficina. Lo mismo piensa el Sr. Bradley, según sus mensajes: "Tiene que despedir a Nathan, pero no lo hará", escribió a la Sra. Merchant, a lo que ella respondió: "sí", y añadió: "Se hundirá en llamas por Nathan".

La Sra. Merchant declinó hacer comentarios el jueves, excepto para decir que no había proporcionado los mensajes de texto a los medios de comunicación. El viernes está prevista otra vista sobre el caso, pero no se espera una decisión sobre la inhabilitación hasta la semana que viene como muy pronto.