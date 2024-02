Biden se burla de teorías conspirativas sobre Super Bowl

Agencia Reforma

Washingon.- El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo una publicación en sus redes sociales donde se burlaba de una serie de teorías y especulaciones que involucraban la victoria de los Chiefs en el Super Bowl y la presencia de la cantante Taylor Swift en el estadio en Las Vegas.

Biden publicó una fotografía en su cuenta personal de X, antes Twitter, y en Instagram, de "Dark Brandon", un meme que muestra al Mandatario con ojos de láser y ha sido usado por él y su equipo en diversas ocasiones.

La fotografía estaba acompañada del mensaje "Justo como lo planeamos" y una mención al equipo ganador de la 58 edición del Super Bowl.

Tanto el Presidente, como la cantante, se han visto involucrados en recientes teorías y críticas por parte del partido republicano las últimas semanas. Swift acudió al estadio para acompañar a su novio, el jugador de los Chiefs Travis Kelce, y se temía que su presencia pudiera terminar con muestras de apoyo a la campaña de Biden.

Incluso, horas antes del partido, el ex Mandatario Donald Trump hizo una publicación en Truth Social, donde dijo que no tendría sentido que Swift se pusiera del lado de Biden, y "reclamó" su apoyo diciendo que ella no podría ser "desleal con el hombre que le hizo ganar tanto dinero".

"Yo firmé y fui responsable de la Ley de Modernización de la Música para Taylor Swift y todos los demás artistas musicales", dijo el candidato republicano en una publicación en su plataforma de redes sociales, Truth Social.

"Joe Biden no hizo nada por Taylor, y nunca lo hará".