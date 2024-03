Buscan con IA atraer a votantes negros hacia Trump

Especial / Agencia Reforma / El republicano busca ganarse a un electorado improbable

Washington.- Seguidores de Donald Trump están recurriendo al uso de la inteligencia artificial con el fin de atraer a votantes negros, según dijo la BBC a partir de imágenes que circulan en redes sociales.

Las imágenes en la que el ex presidente estadounidense posa sonriente junto a un grupo de personas afroamericanas fueron ampliamente difundidas en redes sociales.

El cofundador de Black Voters Matter, un grupo que anima a los negros a votar, le dijo a la BBC que esas imágenes estaban impulsando una "narrativa estratégica" con el fin de mostrar a Trump como popular ante la comunidad negra.

El republicano no es conocido por fomentar conexiones profundas con la comunidad negra.

Desde sus primeros días como promotor inmobiliario en Nueva York, Trump ha enfrentado acusaciones de prácticas comerciales racistas.

Pasó años difundiendo la mentira de que Barack Obama, el primer presidente negro de Estados Unidos, no era elegible para ocupar el cargo al cuestionar su ciudadanía.

Cuando era mandatario, Trump se burló de las "naciones de mierda" en África y dijo que cuatro congresistas de color deberían regresar a los países "quebrantados e infestados de crimen" de donde vinieron, ignorando el hecho de que todas son ciudadanas estadounidenses y tres nacieron en el país norteamericano.

Pero ahora que busca la Presidencia por tercera vez, el republicano busca ganarse a un electorado improbable: los votantes negros.

"¿Han visto los números de nuestras encuestas entre afroamericanos e hispanoamericanos? No me sorprende tanto porque lo veo, lo siento", declaró Trump durante un mitin en Atkinson, New Hampshire, días antes de las primarias del estado.

"Lo hicimos muy bien en 2016, lo hicimos mucho mejor en 2020, pero ahora hay mucho más entusiasmo".

Hay poca evidencia de que Trump esté logrando avances significativos entre los votantes negros, quienes, según las encuestas, siguen apoyando abrumadoramente al presidente demócrata Joe Biden.

Pero incluso cambios menores en los patrones de votación en estados críticos podrían alterar la carrera de maneras inesperadas.

Para Biden, el mayor riesgo no es un movimiento dramático entre los votantes negros hacia Trump, sino que esos votantes, frustrados por una serie de cuestiones, incluida la falta de progreso que surge del movimiento por la justicia racial de 2020, simplemente no participen en absoluto.