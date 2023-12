¿Cómo serían los cambios a la migración que discute Biden?

El asilo es un tipo de protección que permite a un migrante quedarse en los Estados Unidos y tener un camino hacia la ciudadanía estadounidense. Para calificar para el asilo, alguien debe demostrar el temor de persecución en su país de origen debido a un conjunto bastante específico de criterios: raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opiniones políticas. Los solicitantes de asilo deben estar en suelo estadounidense cuando solicitan esta protección.

Generalmente, pasan por una primera evaluación llamada entrevista de temor creíble. Si se determina que tienen posibilidades de obtener asilo, se les permite quedarse en Estados Unidos para seguir su caso en el tribunal de migración. Este proceso puede llevar años. Mientras tanto, los solicitantes de asilo pueden empezar a trabajar, casarse, tener hijos y construir una vida.

Los críticos dicen que el problema es que la mayoría de las personas no obtienen asilo cuando su caso finalmente llega al tribunal. Pero dicen que los migrantes saben que si solicitan asilo, esencialmente se les permitirá quedarse en Estados Unidos durante años.

“Las personas no necesariamente vienen a solicitar asilo tanto para acceder a ese proceso de adjudicación de asilo”, dijo Andrew Arthur, ex juez de tribunales de migración y miembro del Center for Immigration Studies, que aboga por una menor movilidad hacia Estados Unidos.

Algunos de los cambios que están discutiendo los legisladores aumentarían el umbral que los migrantes deben alcanzar durante esa entrevista inicial de temor creíble. Aquellos que no lo cumplan serían enviados a casa.

Pero Paul Schmidt, un ex juez de tribunales de migración que escribe sobre estos, dijo que la entrevista de temor creíble nunca tuvo la intención de ser tan difícil. Los migrantes realizan la entrevista poco después de llegar a la frontera después de un viaje a menudo arduo y traumático, dijo. Schmidt afirmó que la entrevista es más una “evaluación inicial” para descartar a aquellos con reclamaciones de asilo frívolas.

Schmidt también cuestionó el argumento de que la mayoría de los migrantes no superan su evaluación final de asilo. Dijo que algunos jueces de migración aplican estándares demasiado restrictivos y que el sistema está tan saturado que es difícil saber cuáles son las estadísticas más recientes y confiables.

¿Qué es la expulsión acelerada?

La expulsión acelerada, creada en 1996 por el Congreso, básicamente permite que los oficiales de migración de bajo nivel, en lugar de un juez, deporten rápidamente a ciertos migrantes. No se utilizó ampliamente hasta 2004 y generalmente se ha usado para deportar a personas detenidas dentro de los 160 kilómetros de la frontera con México o Canadá y dentro de las dos semanas de su llegada.

Los defensores sostienen que alivia la carga de los atascados tribunales de migración. Su contraparte dice que su uso es propenso a errores y no brinda suficientes protecciones a los migrantes, como tener un abogado que les ayude a argumentar su caso. Como Presidente, el republicano Donald Trump presionó para expandir esta política de deportación acelerada a nivel nacional y por períodos de tiempo más largos. Los opositores presentaron demandas y esa expansión nunca ocurrió.

¿Qué harían estos cambios?