Confundieron policías a tirador de Universidad de Nevada

/ Fotografía de la cámara corporal de un oficial de Las Vegas que muestra al tirador de la Universidad de Nevada saliendo del edificio

Las Vegas, Estados Unidos.- Agentes de Policía que respondían a un tiroteo mortal dentro de la escuela de negocios de la Universidad de Nevada, Las Vegas, confundieron al tirador con un espectador y le instaron a salir del edificio en medio de la frenética búsqueda del sospechoso y las víctimas, según imágenes de las cámaras corporales y relatos de la Policía.

Con sus armas desenfundadas, los dos agentes del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas subieron las escaleras hasta un pasillo del segundo piso con vista al piso principal de la escuela de negocios durante el tiroteo del 6 de diciembre que dejó tres profesores muertos y uno herido en el campus, que cuenta con 30 mil estudiantes.

El tirador, posteriormente identificado como Anthony Polito, de 67 años, aparece solo por unos momentos en más de cinco horas de metraje hecho público el miércoles, pero el video proporciona la primera visión del sospechoso en el edificio después de abrir fuego en los pisos superiores de la escuela de negocios de cinco pisos.

Cuando comenzó la violencia, los estudiantes y el personal estaban almorzando y jugando en un gran patio justo afuera de la escuela de negocios, que se encuentra frente al sindicato de estudiantes de la Universidad.

El video muestra a Polito vistiendo un largo abrigo negro sobre una camisa blanca y moviéndose con calma por el primer piso de la escuela de negocios mientras los agentes rodeaban el edificio. Una de sus manos era visible a su lado, y no había indicación de que llevara un arma.

"¡Salgan! ¡Salgan!" gritaron los agentes a Polito mientras señalaban hacia una salida y continuaban por el pasillo.

El subsheriff del condado de Clark, Andrew Walsh, dijo a The Associated Press el jueves que es evidente que los dos oficiales no sabían que se encontraron con el pistolero dentro del edificio.

"No tienen una descripción del tirador en ese momento, y saben que hay otros recursos policiales en el primer piso", dijo.

Aproximadamente un minuto después, Polito salió del edificio, sacó su arma y fue abatido en un enfrentamiento con oficiales de la policía universitaria, según las autoridades. Nadie fuera resultó herido.

Las imágenes de la cámara corporal publicadas el miércoles no incluyeron el tiroteo. Pero un video corto que el sheriff Kevin McMahill publicó a principios de este mes mostró a Polito descendiendo una escalera fuera de la escuela de negocios, su largo abrigo negro ondeando.

En ese video, uno de los oficiales de policía universitaria se acercó a Polito por detrás, pero cuando el tirador se dio la vuelta con el arma en la mano, el oficial se lanzó en busca de cobertura detrás de un automóvil patrulla. McMahill dijo al publicar el metraje que los oficiales universitarios tampoco sabían inicialmente que se habían encontrado con el pistolero.

La Policía no ha especificado un motivo para el tiroteo, pero indicó que Polito estaba en apuros financieros y le habían rechazado un trabajo como profesor en UNLV y otras escuelas de Nevada. Dejó un puesto con tenencia en 2017 en la Universidad de East Carolina en Greenville, Carolina del Norte, después de enseñar negocios allí durante más de 15 años.

Los tres profesores asesinados en UNLV fueron Naoko Takemaru, de 69 años, autora y profesora asociada de estudios japoneses; Cha Jan "Jerry" Chang, de 64 años, profesor asociado en el departamento de Gestión, Emprendimiento y Tecnología de la escuela de negocios; y Patricia Navarro Velez, de 39 años, profesora de contabilidad centrada en la investigación en divulgaciones de ciberseguridad y análisis de datos.

La víctima herida, un profesor visitante de 38 años, no ha sido identificada.

La Policía dijo que se publicarán más imágenes de la cámara corporal en las próximas semanas.