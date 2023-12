Defiende Blinken venta de municiones a Israel

/ El Secretario de Estado Antony Blinken

Washington DC, Estados Unidos.- El Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, defendió el domingo la venta de emergencia de municiones a Israel y pidió al Congreso aprobar más de 100 mil millones de dólares en asistencias para Israel, Ucrania y otras causas de seguridad nacional.

Blinken indicó que las necesidades militares de Israel en Gaza justifican la inusual decisión de obviar al Congreso.

"Israel está luchando ahora mismo contra Hamas", declaró Blinken en entrevista televisiva.

"Y queremos asegurarnos de que Israel tenga lo que necesite para defenderse".

Las municiones para tanques y equipos vinculados son solo una parte pequeña de las ventas militares a Israel, expresó Blinken, y el resto está sujeto a revisión del Congreso.

"Es muy importante que la voz del Congreso sea escuchada en este tema", afirmó.

La decisión de venderle los equipos a Israel surge en momentos en que el paquete de ayuda más amplio está enfrascado en una controversia sobre las políticas migratorias y la seguridad fronteriza.

Blinken señaló que el Presidente Joe Biden ha dicho que está dispuesto a hacer concesiones para lograr la aprobación del paquete de ayuda. "

"Es algo que el Presidente está totalmente dispuesto a dialogar", dijo Blinken.

El riesgo es particularmente alto en el caso de Ucrania, manifestó Blinken, dado que "se nos están acabando los fondos" para los ucranianos.

"Este es el momento de dar la cara, porque si no lo hacemos, sabemos lo que pasará. (El Presidente ruso Vladimir) Putin podrá seguir con impunidad y sabemos que no se detendrá en Ucrania".

Blinken apareció en los programas "This Week" de la ABC y "State of the Union" de CNN.