¿Es Trump una amenaza para la OTAN?

Washington DC, Estados Unidos.- Donald Trump, que encabeza las preferencias en Estados Unidos para obtener la candidatura presidencial republicana este año, dice que una vez advirtió que le permitiría a Rusia hacer lo que quisiera con los países miembros de la OTAN que fueran "morosos" a la hora de dedicar el 2 por ciento de su producto interno bruto a defensa.

El comentario de Trump el sábado representó el caso más reciente en que el ex Presidente pareció ponerse del lado de un Estado autoritario por encima de los aliados democráticos de Estados Unidos. También se suma a la evidencia de que el hombre de 77 años o no entiende cómo funciona la OTAN o está distorsionando la verdad para obtener beneficios políticos.

“Cualquier insinuación de que los aliados no se defenderán entre sí socava toda nuestra seguridad, incluida la de Estados Unidos, y pone en mayor riesgo a los soldados estadounidenses y europeos”, dijo Stoltenberg.

“‘¿No has pagado? ¿Eres moroso?'”, Trump relató que dijo. “‘No, no te protegería. De hecho, les alentaría a que hicieran lo que les diera la gana. Tienes que pagar. Tienes que pagar tus facturas’”.

En un mitin en la ciudad de Conway, Carolina del Sur, Trump recordó cómo siendo presidente le dijo a un miembro de la OTAN no identificado que retendría la ayuda estadounidense y “alentaría” a Rusia a hacer lo que quisiera con los aliados que no contribuyeran lo suficiente al gasto militar.

¿EN QUÉ SE EQUIVOCÓ TRUMP?

Los miembros de la OTAN no pagan por pertenecer a ella y no le deben a la organización nada más que contribuciones a un fondo en gran medida administrativo. Es evidente que Trump no se refería a esos pagos administrativos.

Su frecuente reclamo durante su presidencia, y ahora, ha sido cuánto destinan los países de la OTAN a sus propios presupuestos militares.

Presidentes estadounidenses anteriores a él plantearon esa preocupación. De hecho, fue en 2014, durante el Gobierno de Barack Obama, cuando los miembros de la OTAN acordaron avanzar “hacia” un gasto del 2 por ciento del PIB en defensa nacional para 2024. Stoltenberg también ha dicho que los miembros necesitan invertir más en sus fuerzas armadas.

En su cumbre más reciente, efectuada en Lituania en julio, los dirigentes de la OTAN ajustaron ese compromiso al acordar destinar al menos el 2 por ciento del PIB a sus presupuestos militares. No se fijó una fecha límite para alcanzar ese objetivo.

El 2 por ciento es un punto de referencia que cada miembro debería gastar en su propia defensa, de forma que pueda contribuir a la defensa conjunta de la alianza. Sin embargo, el objetivo es voluntario, y no hay deuda ni “morosidad” de por medio.

Los países no pagan el dinero a la OTAN, sino que lo invierten en sus propias Fuerzas Armadas.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia hace casi dos años les ha dado un mayor impulso para reforzar sus ejércitos.