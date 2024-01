Esta carrera está lejos de terminar: Haley

Associated Press / La candidata republicana Nikki Haley dio un mensaje en New Hampshire, el 23 de enero

New Hampshire, Estados Unidos.- La exembajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, reiteró que no se bajará de la contienda por la nominación republicana pese a haber quedado en segundo lugar contra el expresidente Donald Trump en la primaria de New Hampshire.

"Se están desmoronando diciendo que esta carrera ha terminado. Bueno, les tengo noticias: (la primaria de) New Hampshire es la primera en la nación, no la última", dijo la exgobernadora en un mensaje desde la ciudad de Concord, donde agradeció a su familia, así como al gobernador Chris Sununu y su estado por el apoyo.

"Esta carrera está lejos de terminar, quedan docenas de estados por recorrer. Y el próximo es mi dulce estado de Carolina del Sur".

Haley dedicó una parte de su discurso a advertir sobre qué pasaría en las presidenciales si se llegara a una contienda entre Trump y el actual presidente Joe Biden.

"Trump es el único republicano en el país que Biden puede derrotar. Una nominación de Trump es un triunfo de Biden y una Presidencia de Kamala Harris", dijo.

"Tenemos un país que salvar, en los siguientes meses millones de electores en las entidades tienen dereecho a votar. En los siguientes dos meses, Joe Biden tampoco se va a volver más joven o mejor, tendremos todo el tiempo que necesitamos para derrotarlo".

Haley también arremetió contra Trump por parecer confundirla con la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, diciendo que su confianza declarada de que obtendría una puntuación más alta que ella en una prueba de competencia debería significar que el exmandatario no debería tener ningún problema para enfrentarse en un debate.