FBI incauta teléfonos de Alcalde neoyorquino Eric Adams

Washington DC, Estados Unidos.- Agentes del FBI confiscaron los dispositivos electrónicos del Alcalde Eric Adams a principios de esta semana como parte de una investigación sobre la recaudación de fondos de su campaña.

Los agentes se acercaron a Adams en la calle y le pidieron a su equipo de seguridad que se alejara, señaló una de las personas con conocimiento del asunto.

Se subieron a su camioneta con él y, de conformidad con una orden autorizada por el tribunal, se llevaron sus dispositivos, dijo la persona.

Los dispositivos (al menos dos teléfonos celulares y un iPad) fueron devueltos a Adams en cuestión de días. Los investigadores con una orden de registro pueden hacer copias de los datos de los dispositivos después de incautarlos.

No quedó claro de inmediato si los agentes se refirieron a la investigación de recaudación de fondos cuando se llevaron los dispositivos de Adams.

La incautación sorpresa de los dispositivos de Adams fue un acontecimiento extraordinario y parecía ser el primer caso directo de la investigación sobre contribuciones de campaña que lo tocaba.

Adams, un capitán de Policía retirado, dijo el miércoles que es tan estridente al instar a su personal a "seguir la ley" que puede resultar casi "molesto". Se rió ante la idea de que tuviera alguna exposición criminal potencial.

Los portavoces de Adams y su campaña no hicieron comentarios de inmediato.

Los portavoces del FBI y de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, cuyos fiscales también están investigando el asunto, declinaron hacer comentarios.

La investigación federal sobre la campaña de Adams salió a la luz pública el 2 de noviembre, cuando agentes del FBI registraron la casa del principal recaudador de fondos del Alcalde y confiscaron dos computadoras portátiles, tres iPhones y una carpeta con la etiqueta "Eric Adams".

La recaudadora de fondos, una ex pasante de 25 años llamada Brianna Suggs, no ha hablado públicamente desde la redada.

Adams respondió a la noticia de la redada regresando abruptamente de Washington, DC, donde acababa de llegar para un día de reuniones con la Casa Blanca y líderes del Congreso sobre la afluencia de migrantes, un tema que, según él, amenaza con "destruir la ciudad de Nueva York".

Los fiscales no han dado a conocer cuál es el objetivo de la investigación, pero una orden de registro obtenida por The New York Times indica que las autoridades están examinando si la campaña de Adams conspiró con el gobierno turco para recibir donaciones de fuentes extranjeras, canalizadas a través de donantes prestanombres.

Adams dijo el miércoles que no tenía conocimiento personal de ninguna recaudación de fondos indebida y que no creía tener nada que temer personalmente por la investigación.