Fue empresa de Texas quien suplantó a Biden en llamadas a votantes

Nueva York.- El procurador general de New Hampshire dijo este martes que su oficina, junto con oficiales federales y otro procurador general estatal, identificaron a la empresa que estuvo detrás de las llamadas robotizadas del mes pasado que suplantaron la voz del presidente Biden para urgir a los demócratas a no votar en las primarias estatales.

El procurador general, John M. Formella, dijo que las llamadas se originaron en Life Corporation, una empresa que tiene su sede en Texas y es propiedad de Walter Monk.

Formella hizo notar que las llamadas fueron enrutadas a través del proveedor llamado Lingo Telecom.

“No vamos a tolerar ninguna acción que busque socavar la integridad de nuestras elecciones y nuestro proceso democrático”, dijo Formella en una conferencia de prensa.

“El mensaje que estamos enviando a cualquier persona o empresa que intente involucrarse en esas actividades es claro y sencillo: “No se atrevan””.

Monk, Life Corporation y Lingo Telecom no respondieron a la petición que se les hizo para que comentaran sobre el asunto.

De acuerdo a una revisión que hizo New York Times de los registros legales y de finanzas de las campañas, una subsidiaria de Life Corporation llamada Voice Broadcasting Corp., que señala a Monk como su fundador en su sitio en la web, recibió numerosos pagos del comité estatal del Partido Republicano en Delaware, el más reciente fue en el 2022, así como pagos de candidatos congresistas de ambos partidos.

La oficina de Formella abrió una investigación penal, y le envió una carta de desistimiento a Life Corporation y citatorios a Life Corporation y Ling Telecom y notificaciones para que preserven documentos.

La carta, cuya copia fue proporcionada a The New York Times, acusa a Life Corporation de violar la ley de New Hampshire que prohíbe los esfuerzos para “impedir o disuadir” a alguien de votar.

La llamada robotizada les dijo a los residentes de New Hampshire --- utilizando una voz que fue mayormente generada por inteligencia artificial y parecía la de Biden --- que no deberían participar en las primarias estatales del 23 de enero porque “su voto hará una diferencia en noviembre, no este martes”.