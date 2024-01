Gana Trump los caucus de Iowa

Associated Press / El candidato republicano

Steve Peoples, Thomas Beaumont y Hannah Fingerhut / Associated Press

Des Moines, Iowa— Donald Trump ganó los caucus de Iowa ayer lunes, obteniendo una victoria crucial que refuerza el control del ex presidente sobre su partido al comienzo de la lucha por la nominación del Partido Republicano para 2024, incluso cuando enfrenta desafíos legales extraordinarios que podrían complicar su intento de regresar a la Casa Blanca.

La magnitud del éxito de Trump aún está saliendo a la luz y hasta el cierre de esta edición no estaba claro quién quedaría en segundo lugar, si el gobernador de Florida, Ron DeSantis, o la ex embajadora de la ONU, Nikki Haley. Los votantes del caucus soportaron condiciones de conducción peligrosas y frías que amenazaban sus vidas para participar en reuniones que se desarrollaron en cientos de escuelas, iglesias y centros comunitarios en todo el estado.

Los resultados son sólo los primeros de lo que será un esfuerzo de un mes para que Trump consiga la nominación republicana por tercera vez consecutiva. Pero la victoria envía un mensaje inequívoco al Partido Republicano de que la nominación es de Trump para perder y cristaliza el desafío que enfrentan sus oponentes republicanos.

Trump ya estaba mirando hacia un posible enfrentamiento en las elecciones generales contra el presidente Joe Biden mientras se dirigía a cientos de seguidores que lo vitoreaban en un sitio de reunión en el Horizon Events Center en Clive, Iowa.

“Está destruyendo totalmente nuestro país”, dijo Trump sobre Biden.

DeSantis y Haley son los principales rivales del ex mandatario y ambos compiten entre sí para establecerse como la principal alternativa a él. Ambos ya están cambiando su enfoque, con Haley preparada para competir vigorosamente en New Hampshire, donde espera tener más éxito entre los votantes independientes del estado de cara a las primarias del 23 de enero. DeSantis se dirige a New Hampshire el martes sólo después de una escala en Carolina del Sur, un bastión conservador donde la elección del 24 de febrero podría resultar crucial.

Mientras tanto, se esperaba que Trump volara a Nueva York el lunes por la noche para poder comparecer ante el tribunal hoy martes, mientras un jurado está a punto de considerar si debería pagar daños adicionales a un columnista que el año pasado ganó una indemnización del jurado de 5 millones de dólares contra Trump por abuso sexual y difamación.

Luego volará a New Hampshire, el siguiente estado en el calendario de primarias republicanas, para realizar un mitin el martes por la noche.

Iowa es un predictor desigual de quién liderará en última instancia a los republicanos en las elecciones generales. La victoria de George W. Bush en 2000 fue la última vez que un candidato republicano ganó en Iowa y se convirtió en el abanderado del partido.

Trump mostró una fuerza significativa entre las comunidades urbanas, de pueblos pequeños y rurales, según AP VoteCast. También tuvo un buen desempeño con los cristianos evangélicos y aquellos sin título universitario. Y la mayoría de los asistentes al caucus dijeron que se identifican con el movimiento “Make America Great Again” de Trump.

Una debilidad relativa de ex presidente viene en los suburbios, donde sólo alrededor de 4 de cada 10 lo apoyaron.

El empresario Vivek Ramaswamy y el ex gobernador de Arkansas Asa Hutchinson también estuvieron en la boleta electoral en Iowa, al igual que el ex gobernador de Nueva Jersey Chris Christie, quien suspendió su campaña la semana pasada.

El éxito de Trump cuenta una historia notable de un Partido Republicano que no quiere o no puede dejar atrás a un favorito defectuoso. Perdió ante Biden en 2020 después de alimentar un caos casi constante mientras estaba en la Casa Blanca, que culminó con sus partidarios llevando a cabo un ataque mortal contra el Capitolio de Estados Unidos. En total, enfrenta 91 cargos por delitos graves en cuatro casos penales, incluidas dos acusaciones por sus esfuerzos por anular las elecciones y una tercera acusación por mantener documentos clasificados en su casa de Florida.

Y a pesar de todo, Trump ha utilizado intencionalmente sus problemas legales como un activo político.

Sólo durante la última semana, Trump decidió abandonar la campaña electoral en dos ocasiones distintas para hacer comparecencias voluntarias ante jueces en Nueva York y Washington. En ambos casos, se dirigió a los medios inmediatamente después, asegurando que la cobertura nacional de su drama legal haría más difícil para sus rivales republicanos abrirse paso en Iowa.

El ex presidente hizo campaña en Iowa sólo esporádicamente durante el último año y abandonó en gran medida la tradición estatal de apariciones íntimas en salas de estar y pequeños lugares comunitarios. En cambio, se basó en mítines de campaña más grandes en los que con mayor frecuencia enumeró agravios sobre el pasado, en particular su mentira de que las elecciones de 2020 fueron robadas, en lugar de articular una visión detallada del futuro de la nación.

Trump también se ha hecho eco cada vez más de los líderes autoritarios y ha enmarcado su campaña como una de represalia. Ha hablado abiertamente de utilizar el poder del gobierno para perseguir a sus enemigos políticos. En repetidas ocasiones ha aprovechado la retórica que alguna vez utilizó Adolf Hitler para argumentar que los inmigrantes que ingresan ilegalmente a Estados Unidos están “envenenando la sangre de nuestro país”. Y recientemente compartió una nube de palabras la semana pasada en su cuenta de redes sociales destacando “venganza”, “poder” y “dictadura”.

Las impugnaciones legales de Trump parecen haber hecho poco daño a su reputación, ya que los cargos se ven a través de una lente política.

Aproximadamente tres cuartas partes dicen que los cargos contra Trump son intentos políticos de socavarlo, en lugar de intentos legítimos de investigar cuestiones importantes, según AP VoteCast.

Aun así, alrededor de una cuarta parte dice que Trump ha hecho algo ilegal en lo que respecta a al menos uno de los casos legales que enfrenta: su papel en el motín del 6 enero de 2021 en el Capitolio, sus presuntos intentos de interferir en el recuento de votos de las elecciones presidenciales de 2020 o el descubrimiento de documentos clasificados en su casa de Florida que se suponía que estaban bajo custodia del Gobierno.