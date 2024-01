Gana Trump primarias de New Hampshire

New Hampshire, Estados Unidos.- El ex Presidente Donald Trump ganó la elección primaria republicana en el estado de New Hampshire, perfilando una candidatura del partido para la elección presidencial de Estados Unidos, donde se mediría contra el actual Presidente Joe Biden.

Fue su segunda victoria consecutiva en su búsqueda de la nominación presidencial republicana para 2024. Ganó las asambleas electorales iniciales de Iowa por un margen del 30 por ciento.

La ex Embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, y única contrincante de Trump luego de que el Gobernador de Florida, Ron DeSantis, se bajará de la contienda, no alcanzó los votos para aventajar al ex Mandatario.

Trump llevaba una ventaja sobre Haley por casi 20 puntos en las encuestas previas a la elección.

Y gana Biden lado demócrata

El Presidente Joe Biden ganó las primarias demócratas como candidato "por escrito".

Biden no hizo campaña en el estado ni hizo que su nombre apareciera en la papeleta después de que Nuevo Hampshire desafiara las nuevas reglas del partido al celebrar sus primarias antes que Carolina del Sur.