Ganan Trump y Biden primarias en Michigan

Agencia Reforma

Michigan, EU.- El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el ex Mandatario Donald Trump ganaron la primaria en el estado de Michigan, cada uno en su respectivo partido.

De acuerdo con reportes del diario The New York Times, pese a su victoria, Biden se enfrentó a una fuerte oposición por su apoyo a la guerra de Israel en Gaza, enfrentando una protesta en su contra con votos marcados como "no comprometido".

Biden derrotó al representante de Minnesota, Dean Phillips, su único oponente significativo restante en las primarias demócratas. Pero los demócratas también estaban observando de cerca los resultados del voto "no comprometido", ya que Michigan se ha convertido en el epicentro de los miembros insatisfechos de la coalición de Biden que lo impulsaron hacia la victoria en el estado, y a nivel nacional, en 2020.

Por su parte, Trump derrotó de nuevo a su rival, la ex Gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, sumando una victoria más en camino a la nominación republicana.

En cuanto a Trump, ahora ha arrasado en los primeros cinco estados en el calendario de primarias republicanas. La campaña de Trump está buscando asegurar los mil 215 delegados necesarios para asegurar la nominación republicana en algún momento a mediados de marzo.

Para Biden, un gran número de votantes que elijan "no comprometido" podría significar que está en problemas significativos con partes de la base demócrata en un estado que apenas puede permitirse perder en noviembre. Mientras tanto, Trump ha tenido un desempeño por debajo de lo esperado con los votantes suburbanos y las personas con títulos universitarios, y enfrenta una facción dentro de su propio partido que cree que ha violado la ley en uno o más de los casos criminales en su contra.

Michigan tiene la mayor concentración de estadounidenses de origen árabe en la nación. Más de 310 mil residentes tienen ascendencia del Medio Oriente o del Norte de África. Casi la mitad de los aproximadamente 110 mil residentes del suburbio de Detroit, Dearborn, reclaman ascendencia árabe.

Tanto la Casa Blanca como los funcionarios de la campaña de Biden han realizado viajes a Michigan en las últimas semanas para hablar con líderes comunitarios sobre la guerra entre Israel y Hamas, y cómo Biden ha abordado el conflicto, pero esos líderes no han sido persuadidos.