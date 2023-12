Gobernadores instan a Biden a hablar sobre el aborto, no de Trump

Associated Press / Gavin Newsom, Laura Kelly y Gretchen Whitmer son gobernadores demócratas y aliados del presidente Biden

Nueva York.- Los gobernadores demócratas de Estados Unidos presumen la bonanza de sus economías locales, presiden cortes de listón de proyectos pagados por la nueva legislación federal y se han enmarcado exitosamente como defensores de los derechos del aborto y la democracia.

Casi todos ellos son más populares en sus estados de origen que el presidente demócrata a quien esperan reelegir el próximo año.

Aunque el presidente Biden está inmerso en cuestiones políticas de baja aprobación y una economía nacional que los electores lamentan, los gobernadores demócratas están bien calificados, habiendo ganado el mes pasado la reelección en Kentucky, que es un estado republicano, y han retenido su puesto en cinco de los siete estados más importantes en el campo de batalla presidencial.

Los gobernadores, como casi todos los demócratas prominentes, están proyectando confianza públicamente: en entrevistas y conversaciones con ocho gobernadores en su reunión anual de invierno en el Arizona Biltmore en Phoenix durante el fin de semana, expresaron un optimismo visible de que Biden podría ganar la reelección.

Pero también, al igual que muchos demócratas, algunos han reconocido privadamente el temor de que el ex presidente Donald J. Trump pueda ganar la revancha con Biden.

También han dicho que Biden, quien tiene 81 años, pueda no equipararse bien con una republicana más joven como Nikki Haley, ex embajadora ante las Naciones unidas, el gobernador Ron DeSantis de Florida o hasta el ex gobernador Chris Christie de New Jersey.

Los gobernadores le dieron una serie de explicaciones a los problemas políticos de Biden y le dieron un consejo gratuito.

Estas son las seis manera en que ellos creen que pueden impulsar su posición antes de la elección del próximo año.

Biden debe hablar más del aborto, ya que apenas y lo menciona en público, un hecho que frustra a sus compañeros gobernadores que esperan que utilice el enojo sobre la decisión de la Suprema Corte de anular el caso Roe contra Wade para mejorar su fortuna política.

Debe dejar de hablar de Trump. Los gobernadores están de acuerdo ampliamente en queTrump podría ser el nominado republicano. Por lo tanto, no les agrada el reciente giro que ha dado Biden de enfocar más atención en su predecesor.

“Usted debe competir por algo y no contra alguien”, le comentó el gobernador Andy Beshear de Kentucky.

Debe tratar de atraer a los republicanos moderados e independientes. El gobernador Tim Walz de Minnesota dijo que Biden tiene que adoptar la afición de Trump por fanfarronear.

“Él ha sido modesto durante mucho tiempo, que el verlo hacer eso actualmente se siente un poco incómodo”, dijo Walz.

Hay que decirle a la gente lo que ha hecho Biden. El gobernador Gavin Newsom de California, después de haber debatido contra DeSantis, y de ser el líder de la defensa de Biden, lamentó la “brecha que existe entre su actuación y la percepción”.

Y por último Biden debe enfocarse más en sus logros legislativos.