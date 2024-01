Hallaron restos de cocaína en la funda del arma de Hunter Biden

Estados Unidos.- Fiscales federales instaron este martes a un juez a rechazar una moción presentada por Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense Joe Biden, para desestimar los cargos de posesión de arma que se le imputaron el pasado mes de septiembre, revelando que el año pasado se hallaron residuos de cocaína en la funda que el hijo del mandatario usaba para guardar su arma.

Los abogados de Hunter Biden alegaron que su defendido fue "acusado selectivamente" con fines políticos indebidos, argumentando que el fiscal especial David Weiss, con quien inicialmente habían logrado un acuerdo de culpabilidad, "cedió ante la presión política" para presentar cargos más severos, en medio de las críticas del exmandatario Donald Trump y otros republicanos, recoge AP.

No obstante, los fiscales afirmaron que "la solidez de las pruebas en contra [de Hunter Biden] es abrumadora" y rechazaron que se trate de una acusación con fines políticos. "Los cargos en este caso no son falsificados o no tienen nada que ver con el expresidente Trump", aseguraron los fiscales, señalando que son producto de las decisiones tomadas por Hunter Biden y que "fueron presentados a pesar de, no debido a, cualquier ruido externo de los políticos".

El pasado 14 de septiembre, el hijo del presidente fue imputado de tres cargos en relación a un revólver Colt Cobra que compró en octubre de 2018. Los dos primeros son por mentir en un formulario oficial al comprar un arma, ya que en su declaración afirmaba que no estaba consumiendo drogas ilegales, lo que, según la acusación, era falso. El tercer cargo se deriva de la posesión de esa arma mientras consumía narcóticos. El pasado 3 de octubre, Hunter Biden se declaró inocente de los tres cargos en su contra.