Legislador advierte sobre grave amenaza a seguridad de EU

Ciudad de México.- El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dijo este miércoles que tenía información sobre una grave amenaza a la seguridad nacional y exhortó al Gobierno federal a desclasificar información para que junto con sus aliados puedan discutir abiertamente cómo responder.

El representante Mike Turner no dio detalles sobre la naturaleza de la amenaza en su comunicado. La Casa Blanca también rechazó comentar al respecto. Pero un asesor legislativo de alto nivel que habló con The Associated Press señaló inquietudes sobre armas rusas antisatélites.

El asesor del Congreso dijo entender que la amenaza se refiere a una arma antisatélites rusa desplegada en el espacio que puede o no haber sido lanzada ya. Tal arma podría suponer un grave peligro para los satélites de Estados Unidos que transmiten miles de millones de bytes de datos cada hora.

El asesor, que habló bajo condición de anonimato debido a lo delicado del asunto, dijo que aún no estaba claro si el arma rusa tiene capacidad nuclear, pero afirmó que eso es lo que se teme.

Turner envió este miércoles temprano un correo electrónico a los miembros del Congreso en el que dijo que su comisión había "identificado una cuestión urgente respecto a una desestabilizadora capacidad militar extranjera" que debía ser conocida por todos los responsables de formular políticas en el Congreso.

Los alentó a acudir a una instalación segura de información delicada para revisar los datos de inteligencia. De nuevo, no brindó más detalles.

El anuncio de Turner pareció tomar de sorpresa al Gobierno del Presidente Joe Biden. El asesor de seguridad nacional Jake Sullivan comentó a los reporteros en la Casa Blanca que ya tenía previsto informar a Turner y a otros líderes legislativos de alto rango el jueves.

Sullivan no divulgó el tema ni dio más detalles relacionados con el comunicado de Turner.

"Estoy enfocado en ir a verlo, sentarme con él, así como con otros miembros... de la Cámara de Representantes, mañana", dijo Sullivan.

"Y no estoy en posición de decir nada más desde este estrado en este momento". Reconoció que no era una práctica estándar ofrecer ese tipo de información.