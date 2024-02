Los nuevos datos sobre el tiroteo en una iglesia de Texas

¿Qué ocurrió el domingo?

Se escucharon disparos dentro de la enorme iglesia, anteriormente el hogar de los Houston Rockets de la NBA, aterrorizando a seguidores justo antes de las 14 horas.

Moreno entró a la iglesia vistiendo una gabardina y una mochila, armada con un rifle largo, según la Policía. Apuntó con un arma a un guardia de seguridad desarmado y una vez dentro, comenzó a disparar.

Moreno les había dicho a los oficiales que tenía una bomba, pero las autoridades dijeron que no se encontraron explosivos ni material peligroso en la escena. Además, informaron que Moreno también llevaba un rifle calibre .22 que no disparó durante el tiroteo.

¿Cuál era el motivo del tirador?

Pocos detalles han surgido sobre cuál podría haber sido la motivación de Moreno, y la Policía no ha dado detalles sobre dónde y cómo obtuvo el rifle utilizado en el ataque.

El lunes, la Policía registró su residencia en Conroe, una ciudad ubicada a más de 80 kilómetros al norte de la iglesia. Los investigadores encontraron escritos antisemitas de Moreno, dijo el comandante de la Policía de Houston, Chris Hassig, señalando que los ex-suegros de Moreno son judíos. El rifle utilizado en el tiroteo también tenía una calcomanía de “Palestina” en la culata.

Hassig describió a Moreno como una “loba solitaria” que no estaba actuando como parte de un grupo más grande. También dijo que a veces Moreno usaba alias tanto masculinos como femeninos, pero los investigadores habían determinado a través de entrevistas e informes policiales pasados que ella se identificaba como mujer.

Además, Moreno tenía antecedentes documentados de enfermedad mental y varias condenas por delitos menores.

Entre otras cosas, los investigadores están examinando una disputa entre Moreno y la familia de su ex marido, dijeron las autoridades. Walli Carranza, ex suegra de Moreno, dijo en documentos judiciales del divorcio de Moreno en 2022 que intentó alertar sobre el peligro que representaba su ex nuera, pero las autoridades no tomaron medidas.

En esos documentos, Carranza alegó que Moreno tenía un historial de amenazar a personas con armas de fuego o de ser descuidada con la forma en que se almacenaban, incluido mantener un arma desbloqueada en la bolsa de pañales de su hijo y amenazar con dispararle a su ex marido mientras su hijo dormía en el asiento trasero de su automóvil.

El historial criminal de Moreno incluía cargos por falsificar un billete de 100 dólares, una condena por agresión en 2009 por patear a un oficial de detención, lo que resultó en una sentencia de cárcel del condado de 180 días, y un cargo por delito menor en 2022 por portar ilegalmente un arma.