Lucha por sobrevivir hijo del tirador de iglesia de Houston

Associated Press / Agentes de policía de Houston ante la iglesia de Lakewood el pasado domingo tras el tiroteo

The New York Times

Nueva York.- Un niño de 7 años que recibió un disparo en la cabeza cuando su madre abrió fuego en una megaiglesia de Houston el domingo ha sido sometido a al menos dos cirugías en 24 horas y "ha perdido una parte importante de lo que nos hace ser quienes somos", dijo su abuela en una actualización el jueves.

Las cirugías incluyeron la extirpación de parte del lóbulo frontal del cerebro y una porción del cráneo, dijo la abuela, Walli Carranza, en un post en Facebook. Incluía una foto estremecedora del niño desde la cama del hospital, donde las autoridades dijeron que permanecía en estado crítico. Dijo que el niño estaba inmerso en una "lucha por la vida".

Las autoridades dijeron que el niño, Samuel, estaba con su madre el domingo cuando ella entró en la iglesia Lakewood de Houston, justo después de un servicio dirigido por el televangelista Joel Osteen. La madre, Genesse Ivonne Moreno, abrió fuego con un AR-15 y murió en un tiroteo con dos guardias de seguridad, según las autoridades. Aún se desconoce quién efectuó los disparos que alcanzaron al hijo de la Sra. Moreno e hirieron a un transeúnte, un hombre de 57 años que ya ha sido dado de alta del hospital.

Entrevistas con personas que conocen a la familia, registros policiales y documentos legales de una batalla de divorcio y custodia presentada por los parientes paternos del niño ofrecieron una ventana a la problemática crianza de Samuel, comenzando con su nacimiento prematuro en 2016 cuando su madre estaba embarazada de solo seis meses.

Su padre, Enrique Carranza III, hijo de la Sra. Carranza, lo describió en el juicio de divorcio como un niño pequeño que a menudo pegaba y mordía a cualquiera que intentara tocarle. Su padre declaró ante el tribunal que no vio un pájaro ni un árbol hasta que cumplió los tres años, porque pasaba la mayor parte del tiempo dentro de casa.

En una declaración jurada de 74 páginas, la Sra. Carranza, que es rabina, escribió que a su nuera le habían diagnosticado esquizofrenia y que empezó a desestabilizarse cuando dejó de tomar la medicación durante el embarazo. Después de eso, describió a la Sra. Moreno como una madre distante que evitaba el contacto visual con su hijo y se refería a él como "el chico" o "el niño".

Se había programado para mayo una vista sobre la solicitud de la familia de que se le concediera la custodia del niño bajo tutela.

El comportamiento de la Sra. Moreno se había vuelto tan errático en los últimos meses que muchos de sus vecinos en Conroe, Texas, una pequeña ciudad cerca de Houston, se quejaron de que creaba un ambiente de miedo en el barrio, por lo demás tranquilo. El Departamento de Policía de Conroe registró docenas de llamadas al bloque donde la Sra. Moreno vivía con su madre, basadas principalmente en quejas por acoso, amenazas y alteración del orden público. Muchas de las llamadas procedían de la propia Sra. Moreno, según los registros de llamadas de la policía. Pero parecía que las autoridades eran reacias a intervenir en lo que se consideraban asuntos personales.

Cuando la Sra. Carranza se puso en contacto con ellos en julio de 2020 y compartió una serie de correos electrónicos que, según ella, la preocupaban por la seguridad de su nieto, la policía los revisó y determinó que "no se había producido ningún delito", según los registros.

El agente escribió que el fiscal del distrito local no quería "aceptar cargos de acoso" debido a la lucha por el divorcio entre la pareja.

Un portavoz del departamento de policía, el sargento David Dickenson, dijo que ninguna de las numerosas llamadas llegó a ser un incidente que justificara la intervención policial.

"No había ninguna información relatada por los denunciantes, por los vecinos que diera a los agentes la autoridad para realizar arrestos o detenciones mentales", dijo. "Si no hay infracción de la ley, no tenemos autoridad para hacer nada".

En una entrevista, la Sra. Carranza dijo que la Sra. Moreno y su hijo hacían buena pareja cuando empezaron a salir a pesar de que él era judío y ella musulmana practicante.

En los primeros días tras su matrimonio en junio de 2015, a la Sra. Moreno "le iba de maravilla" cuando tomaba su medicación, dijo la Sra. Carranza. Pero las cosas cambiaron cuando la Sra. Moreno se enteró de que estaba embarazada y dejó de tomarla, dijo. Se volvió violenta e inestable y fue ingresada involuntariamente para recibir tratamiento psiquiátrico en un hospital de Houston, donde permaneció varias semanas.

Durante esos primeros años, su nuera guardaba varias armas en la casa, incluida una pistola en la bolsa de pañales de Samuel, dijo la Sra. Carranza en una declaración jurada.

Incapaz de hacer frente a lo que describió como los arrebatos violentos de su esposa, el Sr. Carranza dijo en los documentos judiciales, que solicitó el divorcio. La animosidad entre los dos le llevó a perder la pista de su hijo, dijo. Durante una vista de divorcio en 2021, declaró que no estuvo presente durante el nacimiento de su hijo y que no se enteró hasta el mes siguiente.

"Ella dijo en el hospital que yo había muerto", declaró.

En su propia declaración jurada, la Sra. Moreno alegó que el Sr. Carranza había abusado físicamente de ella durante su matrimonio. "En numerosas ocasiones", escribió, "me hizo temer por mi seguridad".

El Sr. Carranza dijo que parecía que su esposa, que al parecer vivía con su madre, intentaba mantenerlo alejado de su hijo, pero que pudo localizarlos tres años después de su nacimiento.

"La encontré y pasamos unos dos meses juntos todos los días", declaró ante el tribunal.

Dijo que le horrorizó saber que el niño estaba en un estado casi salvaje, incapaz de hablar, propenso a la ira y que seguía dependiendo de una sonda de alimentación para comer.

"No hablaba. Mostraba violencia. Le levantabas y te pegaba en la cara", dijo el Sr. Carranza al tribunal. "Sólo hacía ruidos y ya sabes; yo le decía cosas, pero al menos, ya sabes, intentaba decir palabras".

Dijo que llevó a su hijo a varios parques y playas, proporcionando lo que describió como la primera experiencia de Samuel con un parque infantil o al aire libre. Conseguir que comiera alimentos sólidos, dijo el Sr. Carranza, resultó más difícil. El objetivo inicial, dijo, era conseguir que el niño "no vomitara al ver comida".

También se enteró de que había habido un intento de intervención mucho antes. Testificó que se enteró de que las autoridades de bienestar infantil de Texas habían investigado las alegaciones de que el niño había nacido con drogas en su organismo, pero nunca informaron de ello al Sr. Carranza porque su mujer había omitido deliberadamente su nombre en el certificado de nacimiento de su hijo.

Patrick Crimmins, portavoz del Departamento de Familia y Servicios de Protección, dijo el viernes que no podía hacer comentarios sobre el caso de Samuel debido a restricciones de privacidad.

El Sr. Carranza cumple actualmente una condena de más de dos años de prisión en Florida, según los registros de reclusos, por no registrarse como delincuente sexual. Su madre dijo que el caso se deriva de un caso de estupro hace varios años cuando, a los 18 años, tuvo una relación con una menor de edad. La Sra. Carranza dijo que cree que su nuera denunció a su hijo a las autoridades cuando se trasladó a Florida.

Las autoridades han dicho que la Sra. Moreno parecía haber comprado el AR-15 utilizado en el ataque a la iglesia en diciembre, y que también había traído consigo un rifle calibre 22 oculto en una bolsa, pero que no lo utilizó.

Las autoridades no han precisado cómo adquirió las armas.

Desde el tiroteo, la Sra. Carranza escribió en su mensaje de Facebook que el corazón de Samuel se había detenido varias veces y que los médicos no habían podido determinar si tenía una actividad cerebral significativa porque el tejido de su cuero cabelludo era demasiado frágil para permitir la colocación de los cables necesarios.

Los vecinos de Conroe han esperado ansiosos cualquier novedad.

Farrah Signorelli, que vive tres puertas más abajo de la casa de la Sra. Moreno, era la profesora de educación especial del niño.

Lo describió como un niño pequeño y frágil con el pelo rizado que parecía más joven que la mayoría de los niños de 7 años. Dijo que casi nunca podía hablar y que le costaba hacer amigos en su clase, a la que asistían otros niños con necesidades especiales. Dijo que a menudo parecía hambriento: su madre, dijo, lo enviaba a la escuela con dos o tres nuggets de pollo "como mucho". Dijo que le ofrecía bocadillos de peces de colores cuando parecía querer más comida. "Nos asegurábamos de que comiera", dijo.

Dijo que el niño había dejado de ir al colegio a finales de octubre. El día de Halloween lo vio en la parte trasera del vehículo de su madre y respiró aliviada al ver que parecía estar bien.

La siguiente vez que supo de él, se enteró de que le habían disparado en la iglesia de Lakewood.