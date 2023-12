Mantiene Michigan a Trump en la boleta de 2024

Michigan, Estados Unidos.- La Corte Suprema de Michigan mantuvo al ex Presidente Donald Trump en la boleta de las elecciones primarias del estado.

La corte dijo el miércoles que no escuchará una apelación del fallo de un tribunal inferior de grupos que buscan evitar que Trump aparezca en la boleta electoral.

El máximo tribunal del estado dijo en una orden que la solicitud de las partes para apelar una sentencia del tribunal de apelaciones de Michigan del 14 de diciembre fue considerada, pero denegada "porque no estamos convencidos de que las cuestiones presentadas deban ser revisadas por este tribunal".

El fallo se produjo tras la decisión del 19 de diciembre de la Corte Suprema de Colorado que declaró a Trump inelegible para ser presidente por su papel en el asalto del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio. Es la primera vez en la historia que se utiliza la Sección 3 de la 14 Enmienda de la Constitución para descalificar a un candidato presidencial.

Los casos de Michigan y Colorado se encuentran entre decenas que buscan mantener el nombre de Trump fuera de las papeletas electorales estatales. Todos apuntan a la llamada cláusula de insurrección, que impide ocupar un cargo a quien "haya participado en una insurrección o rebelión" contra la Constitución.

Trump presionó a dos funcionarios electorales del condado de Wayne, en Michigan, para que no certificaran los totales de votos de las elecciones de 2020, según la grabación de una llamada telefónica posterior a las elecciones revelada en un informe del 22 de diciembre por The Detroit News. La campaña del ex Presidente para 2024 no ha confirmado ni negado la legitimidad de la grabación.

Los abogados de Free Speech for People, un grupo liberal sin fines de lucro también implicado en los esfuerzos por mantener el nombre de Trump fuera de la papeleta de las primarias en Minnesota, habían pedido a la Corte Suprema de Michigan que se pronunciara antes del día de Navidad.

El grupo argumentó que el tiempo era "esencial" debido a "la necesidad apremiante de finalizar e imprimir las papeletas para las elecciones primarias presidenciales".