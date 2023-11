¿Necesita El Paso una facultad de Derecho?

El Paso Matters / Alfonso Trevizo-North se graduó en sociología de la Universidad de Texas en El Paso y quiere estudiar leyes

Las ruedas continúan avanzando en el proceso de un año de duración que determinará la necesidad y viabilidad de una facultad de derecho en El Paso. Independientemente de los pros y los contras, la persona detrás de este estudio dirigido por la Universidad de Texas en El Paso tiene un mensaje simple para todas las partes interesadas.

“No predeterminar el resultado”, dijo Andrea Cortinas, vicepresidenta y jefa de gabinete de UTEP.

Cortinas comentó que ese fue el principal consejo que recibió de funcionarios de algunas facultades de derecho del estado. De lo contrario, el proceso se encaminaría al fracaso. En cambio, pidió a los involucrados en el estudio que mantuvieran la mente abierta.

“Esté dispuesto a trabajar con otros”, señaló Cortinas. “Tenga mucha perspectiva representada y vea lo que le muestran los datos, las entrevistas y las diferentes partes del estudio de viabilidad”.

A principios de este año, la Legislatura de Texas asignó $250,000 para que la universidad lleve a cabo un Estudio de Planificación de la Facultad de Derecho.

Cortinas dijo que la institución planea emitir una solicitud de propuestas a principios de noviembre para contratar un consultor. El objetivo es seleccionar al individuo o empresa en los próximos dos meses, hacer que completen su investigación en agosto y completar el estudio a principios del otoño de 2024.

El consultor, en colaboración con un comité directivo de UTEP y un comité asesor comunitario, investigará el nivel de demanda de los estudiantes y la comunidad, así como un plan financiero para garantizar que una facultad de derecho sea viable. El consultor recopilará parte de la información necesaria de fuentes públicas que incluyen el Departamento de Trabajo de EU, la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas, el Colegio de Abogados del Estado de Texas y el Colegio de Abogados de El Paso. El consultor también programará reuniones con personas del ámbito jurídico y empresarial, y otras interesadas en este tema, así como con el público.

La universidad compartirá los resultados del informe final con la delegación legislativa de El Paso y la comunidad. Los próximos pasos dependerían de los hallazgos. Si son positivas, la pregunta sería cómo proceder. Si fueran reservados, la pregunta podría ser cómo abordar esas preocupaciones.

Cortinas señaló que la universidad no ofrecería una opinión sobre la facultad de derecho más que decir que si una facultad de derecho en El Paso fuera factible, debería ser en UTEP.

Representantes de la American Bar Association (ABA) y de la State Bar of Texas dijeron que esas organizaciones no tenían comentarios sobre este esfuerzo, y Carlos ‘Charlie’ Madrid, presidente de El Paso Bar Association, prometió enviar una declaración en nombre del comité ejecutivo de la asociación, pero no lo hizo.

El Paso es la única área metropolitana importante del estado sin una facultad de derecho. La más cercana está en la Universidad de Nuevo México en Albuquerque. El más cercano en el estado está en la Universidad Tecnológica de Texas en Lubbock.

La representante estatal Lina Ortega, abogada de profesión que representa al Distrito 77, que incluye a UTEP, presentó su primer proyecto de ley legislativo sobre este asunto durante su primera sesión en 2017. Dijo que El Paso necesita una facultad de derecho para abordar la escasez de abogados en la región.

Según el Colegio de Abogados del Estado de Texas, el número de profesionales en el área activos en el condado de El Paso aumentó a 1,285 en 2023 (aproximadamente la mitad de ellos son hispanos) desde 1,202 en 2012, un incrementó del 7%. En comparación, según las últimas cifras, hay aproximadamente 6,500 abogados en el condado de Bexar (San Antonio) y 25,000 en el condado de Harris (Houston). La proporción de abogados por residente del condado de El Paso es de 1 a 767.

A partir de 2022, el 35% de los abogados autorizados en Texas obtuvieron su título en una institución fuera del estado. De aquellos que obtuvieron sus títulos en el estado, la mayoría asistió a UT Austin (19%), Texas Tech University (17%) y St. Mary’s University (10%).

Ortega, quien ayudó a conseguir los fondos para el estudio como miembro del comité de asignaciones del estado, dijo que los datos proporcionarán información muy necesaria sobre los factores que el Sistema de la Universidad de Texas y la comunidad deberán considerar.

“Sigo dedicado a seguir abogando por la facultad de derecho y quiero que la comunidad entienda que esto es para ellos”, afirmó Ortega.

Entre quienes no están de acuerdo con la necesidad de una escuela de derecho en El Paso se encuentra William G. Weaver, profesor de ciencias políticas y cofundador y director del Centro de Derecho Patti y Paul Yetter de UTEP y su Instituto de Preparación para la Facultad de Derecho de verano, que ha existido durante 25 años. Lo llamó “una idea horrible”.

“Una facultad de derecho aquí no tiene sentido financiero, no satisface ninguna necesidad demostrada, asfixiaría la infusión de talento externo y aislaría a El Paso del resto de los estados y de la región en general”, dijo Weaver, quien obtuvo su título de abogado en la Universidad de Virginia en 1992.

Los interesados

Los graduados de UTEP Samantha Morales y Alfonso Trevizo-North dijeron que parecen beneficiarse de una escuela de leyes en El Paso.

Trevizo-North quiere una facultad de derecho en El Paso. El estadounidense de primera generación y estudiante universitario obtuvo su licenciatura en sociología en 2022, y planea tomar el Examen de Admisión a la Escuela de Derecho en enero.

El residente del Lower Valley dijo que una facultad de derecho en El Paso aumentaría el acceso regional a los servicios legales. Quiere obtener su título de abogado, aprobar el colegio y regresar a El Paso para abrir una práctica privada y eventualmente especializarse en derecho de inmigración.

“Quiero trabajar en esta comunidad”, dijo Trevizo-North.

Morales, cuyo padre es abogado en El Paso, obtuvo su licenciatura en ciencias políticas en 2023 y se matriculó en la Facultad de Derecho de UT Austin. En este punto, ella es neutral sobre el tema.

Dijo que una facultad de derecho en El Paso probablemente aumentaría el número de hispanos que solicitan admisión y se gradúan de la escuela de leyes. Según la Encuesta Nacional de Población de Abogados de la ABA de 2022, de los 1.3 millones de abogados del país, solo el 5.8% eran hispanos, mientras que los hispanos representan el 18.5% de la población del país.

Morales, quien participó en el LSPI de UTEP, dijo que una facultad de derecho en El Paso reduciría la cantidad de “fuga de cerebros”. Por su parte, le gustaría regresar a su ciudad natal después de terminar la escuela de leyes y comenzar su carrera en una de las firmas de abogados más grandes de El Paso, pero su padre recomienda que se quede en el este de Texas debido a la cantidad y variedad de trabajo.

Independientemente de dónde comience, espera regresar eventualmente a la ciudad. Por otro lado, dijo que el status quo anima a los futuros estudiantes de la facultad de derecho a dejar El Paso y experimentar una forma de vida diferente.

El estudiante de derecho agregó que se necesitarían años para que una nueva facultad de derecho alcance el estatus de las facultades de derecho establecidas en el estado que pueden reclutar a los mejores profesores y estudiantes.

“Creo que podría ser una batalla cuesta arriba”, dijo Morales.

Pero toda facultad de derecho tiene que empezar por algún lado.

La última escuela de leyes que se abrió en Texas fue la Facultad de Derecho de la UNT Dallas en 2014. Su estudio de viabilidad se completó en 2010. Felecia Epps, decana de la escuela, dijo que los organizadores de El Paso deberían contratar a un consultor que esté muy familiarizado con los estándares ABA y procesos como decanos de facultades de derecho jubilados, ex administradores de ABA o personas con formación jurídica.

“En términos de sentar las bases y tener una buena idea de lo que hay que hacer, es una inversión que vale la pena realizar”, señaló Epps.

El proceso es importante para Cortinas, jefe de gabinete de UTEP. La estudiante universitaria de primera generación obtuvo su licenciatura en ciencias políticas de UTEP en 2002. Recibió una beca completa para asistir a la Facultad de Derecho de la Universidad de California, Berkeley, y regresó a la región para ejercer.

Cortinas dijo que fue una decisión difícil mudarse a la costa oeste, pero que fue la decisión correcta para ella. Dijo que la experiencia la ayudó a crecer personal e intelectualmente.

“Para mí, salir de la ciudad e irme fue genial, pero cada persona es diferente”, señaló Cortinas. “Algunas personas no pueden irse”.