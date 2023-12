No volverá Trump a testificar en juicio por fraude

Agencia Reforma

Nueva York.- Donald Trump dijo el domingo que ha tomado la decisión de no testificar por segunda ocasión en su juicio civil por fraude en Nueva York. Un día antes de su aparición programada, el ex Mandatario publicó en redes sociales que testificó "muy exitosa y concluyentemente" el mes pasado y que no veía la necesidad de hacerlo de nuevo.

Se tenía previsto que Trump -líder entre los precandidatos republicanos rumbo a la nominación presidencial para 2024- volviera al estrado el lunes para defenderse de la demanda interpuesta por la Fiscala General de Nueva York Letitia James.

La demócrata James asegura que Trump infló el valor de su patrimonio en las declaraciones financieras que se utilizaron para obtener créditos y hacer tratos. El caso amenaza al imperio inmobiliario del magnate y es un golpe directo a su imagen como exitoso empresario.

"No testificaré el lunes", escribió Trump en letras mayúsculas, como parte del comunicado en su plataforma Truth Social, menos de 20 horas después que dijo que subiría al estrado.

"Ya testifiqué sobre todo y no tengo más que decir.

El ex Mandatario dejará la última palabra entre los testigos de la defensa a un experto contable que fue contratado por su equipo legal y que declaró la semana pasada que no encontró evidencia de ningún tipo "de fraude contable" en los estados financieros de Trump.

Un portavoz del ex Presidente no respondió de momento a preguntas sobre su decisión.

La decisión representa un súbito cambio respecto a la postura de Trump de los últimos días, cuando sus abogados señalaron que el ex Presidente insistía en testificar nuevamente a pesar de las preocupaciones de su equipo legal en torno a una orden mordaza que le ha costado 15 mil dólares en multas por criticar al secretario legal del juez.

"El Presidente Trump ya testificó. No hay más qué decirle a un juez que ha impuesto una orden mordaza inconstitucional y que hasta ahora parece haber ignorado el testimonio del Presidente Trump y el de todos los demás involucrados en las complejas transacciones financieras en torno a las cuales gira este caso", señaló el domingo Christopher Kise, un abogado de Trump.