Pelean Haley y Trump últimos votos en New Hampshire

New Hampshire, Estados Unidos.- La ex Embajadora de Estados Unidos ante la ONU Nikki Haley recorre el lunes New Hampshire con la esperanza de frenar la marcha de Donald Trump hacia la nominación presidencial republicana de 2024 con una victoria inesperada en las primarias del estado que se celebran el martes.

Ocho días después de que Trump se alzara con una victoria sin precedentes en el caucus de Iowa, el ex Presidente pretende asestar un golpe mortal a la incipiente campaña de Haley con otro triunfo contundente.

La carrera se transformó en una batalla individual el domingo cuando el Gobernador de Florida, Ron DeSantis, puso fin a su campaña después de que él y Haley lucharan por emerger como la principal alternativa al ex Mandatario. Todos los demás candidatos principales abandonaron después de Iowa.

Para Haley, Nuevo Hampshire representa quizás su última oportunidad de demostrar que la base republicana podría considerar a alguien que no sea Trump, que ha reunido a los fieles del partido pese a enfrentarse a 91 cargos por delitos graves. Se ha declarado inocente de todos los delitos, alegando que es víctima de una persecución política.

Haley celebrará cinco actos de campaña el lunes, terminando con un mitin nocturno en Salem, un suburbio de Boston. Trump sólo tiene un acto, un mitin a las 21:00 horas locales en la ciudad central de Laconia.

El gran número de votantes independientes del estado, que podrán sufragar el martes, hace que Nuevo Hampshire sea un terreno más favorable para Haley que el más conservador Iowa.

Aun así, Trump mantiene una ventaja de dos dígitos en la mayoría de las encuestas públicas estatales. Aunque DeSantis sólo tenía cerca del 6 por ciento de apoyo, respaldó a Trump al abandonar la carrera el domingo, y sus partidarios son más propensos a transferir su lealtad al millonario, dicen encuestadores.

Una victoria de Haley podría dar a su campaña el impulso -y la recaudación de fondos- que necesita de cara a la próxima contienda por la nominación, el 24 de febrero en Carolina del Sur, su estado natal, donde fue gobernadora durante dos mandatos. Una victoria de Trump aumentaría el aire de inevitabilidad que ha intentado crear en torno a su candidatura.