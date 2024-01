Permanece Trump en la boleta electoral de Illinois

Agencia Reforma

Washington.- La junta electoral de Illinois mantuvo el martes al ex Presidente Donald Trump en la boleta primaria del estado, una semana antes de que la Corte Suprema de Estados Unidos escuche argumentos sobre si el papel del republicano en el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021 lo descalifica para la presidencia.

La decisión unánime de los ocho miembros de la junta se produce después de que su oficial de audiencias, un juez retirado y republicano, encontrara que una "preponderancia de la evidencia" muestra que Trump no es elegible para postularse para Presidente porque violó una prohibición constitucional para aquellos que participaron en una insurrección. Sin embargo, el oficial de audiencias recomendó que la junta permitiera que los tribunales tomaran la decisión final.

La junta, compuesta por cuatro demócratas y cuatro republicanos, estuvo de acuerdo con la recomendación de su abogado de permitir que Trump permaneciera en la boleta al determinar que no tenía la autoridad para decidir si violó la constitución.

"Este republicano cree que hubo una insurrección el 6 de enero", dijo la miembro de la junta Catherine McCrory antes de emitir su voto, añadiendo que no creía que la agencia tuviera la autoridad legal para hacer cumplir esa conclusión.

El abogado de Trump instó a la junta a no involucrarse, sosteniendo que el ex Mandatario nunca participó en una insurrección, pero que eso no era algo que la junta pudiera determinar.

"Recomendaríamos y urgiríamos a la junta a no entrar en esto", dijo el abogado Adam Merrill.

Un abogado de los votantes que objetaron la presencia de Trump en la boleta dijo que apelarán a la corte estatal.

"Lo que ha sucedido aquí es evitar un problema espinoso", dijo el abogado Matthew Piers a los periodistas después de la audiencia.

"Entiendo el deseo de hacerlo, pero la ley no te permite eludirlo".

Es probable que el problema se resuelva en una corte superior, ya que la Corte Suprema de EU está programada para escuchar argumentos la próxima semana en la apelación de Trump de una decisión en Colorado que lo declaró inelegible para la presidencia en ese estado.

La corte más alta del país nunca ha fallado en un caso relacionado con la Sección 3 de la 14 Enmienda, adoptada en 1868 para evitar que los ex confederados regresaran al cargo después de la Guerra Civil, pero que rara vez se ha utilizado desde entonces. Algunos académicos legales sostienen que la cláusula posterior a la Guerra Civil se aplica a Trump por su papel en intentar anular las elecciones presidenciales de 2020 e incitar a sus seguidores a asaltar el Capitolio después de perder ante el demócrata Joe Biden.

Se han presentado decenas de casos en todo el país buscando impedir que Trump sea Presidente bajo la Sección 3. El caso de Colorado es el único que ha tenido éxito en los tribunales. La mayoría de otros tribunales y funcionarios electorales han evitado el problema por motivos similares a los de Illinois, argumentando que no tienen jurisdicción para decidir sobre el oscuro problema constitucional.

La Secretaria de Estado demócrata de Maine también dictaminó que Trump violó la 14 Enmienda y ya no es elegible para la Casa Blanca, pero su decisión está en espera hasta que la Corte Suprema emita un fallo.