Pone Chris Christie fin a su candidatura presidencial

New Hampshire, Estados Unidos.- El ex Gobernador de Nueva Jersey Chris Christie dijo el miércoles que pondrá fin a su candidatura presidencial republicana pocos días antes de las primeras asambleas electorales de Iowa, en un último esfuerzo por negarle a Donald Trump un camino hacia la nominación.

"Mi objetivo nunca ha sido ser simplemente una voz contra el odio, la división y el egoísmo en lo que se ha convertido nuestro partido bajo Donald Trump", dijo Christie en un ayuntamiento en New Hampshire.

"Siempre he dicho que si llegara un momento en esta carrera en el que no pudiera ver el camino para lograr ese objetivo, saldría".

"Y está claro que esta noche no hay camino para que yo gane la nominación, razón por la cual suspenderé mi campaña esta noche para presidente de Estados Unidos".

No estaba claro si Christie respaldaría de inmediato a uno de sus rivales, pero se lo escuchó criticar a Haley en una transmisión en vivo organizada por su campaña antes del evento. "La van a fumar", dijo. "Ella no está a la altura de esto".

Dijo que DeSantis lo llamó, petrificado de que respaldara a Haley, pero el micrófono se cortó antes de que Christie terminara de hablar.

El abandono es una sorpresa, dado que Christie había apostado el éxito de su campaña en las primeras primarias del país en New Hampshire, que están a menos de dos semanas. El martes por la noche había insistido en que no tenía planes de abandonar la carrera y seguía presentándose como el único candidato dispuesto a enfrentarse directamente al ex Presidente.