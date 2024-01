Prohíbe juez a Trump subir al estrado

Associated Press / El ex mandatario

Nueva York— Después de todo, Donald Trump no presentará su propio argumento final en su juicio civil por fraude comercial en Nueva York después de que sus abogados objetaron la insistencia del juez en que el expresidente se ciñera a asuntos “relevantes” y “pronunciar un discurso de campaña.”

El juez Arthur Engoron rechazó el inusual plan de Trump el miércoles, un día antes de los argumentos finales.

Inicialmente, el juez había indicado que estaba abierto a la idea y dijo que dejaría hablar a Trump si aceptaba cumplir con las reglas que se aplican a los argumentos finales de los abogados. Entre otras cosas, Engoron quería que el ex presidente y actual favorito republicano prometiera que no atacaría a sus adversarios en el caso, al juez ni a otros en el sistema judicial.

El equipo legal de Trump dijo que esas limitaciones lo amordazaron injustamente.

Cuando no estuvieron de acuerdo con los términos antes de la fecha límite del miércoles de Engoron, el juez les dijo que suponía que Trump no estaba de acuerdo con las restricciones y, por lo tanto, no hablaría.

“MALA Y DESAGRADBLE”, escribió Trump sobre la decisión del juez en su plataforma Truth Social. Trump indicó que seguirá asistiendo al procedimiento judicial del jueves y reiteró su deseo de “presentar personalmente el argumento final”.

El juicio podría costarle a Trump cientos de millones de dólares en sanciones y despojarlo de su capacidad para hacer negocios en Nueva York por lo que está luchando contra las acusaciones de que su patrimonio neto fue inflado en miles de millones de dólares en estados financieros que lo ayudaron a obtener préstamos comerciales y seguros.

El expresidente niega haber actuado mal y ha criticado el caso calificándolo de “fraude” y de ataque político contra él. El juez es demócrata, al igual que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien presentó la demanda.

El juicio se produjo después de que Engoron decidiera, en un fallo previo al juicio, que Trump había cometido fraude durante años. El juez ordenó en ese momento que un síndico tomara el control de algunas de las propiedades del expresidente, pero un tribunal de apelaciones suspendió esa orden.

El juicio refiere a denuncias restantes de conspiración, fraude de seguros y falsificación de registros comerciales. Engoron decidirá el veredicto.

Es extremadamente raro que las personas que tienen abogados den sus propios argumentos finales, pero los abogados de Trump habían indicado en privado al juez la semana pasada que el expresidente planeaba presentar un resumen personalmente, además de los argumentos de su equipo legal. La oficina de James se opuso, diciendo que la propuesta efectivamente equivaldría a un testimonio sin contrainterrogatorio.

En un intercambio de correos electrónicos presentado ante el tribunal el miércoles, Engoron inicialmente aprobó la solicitud, diciendo que estaba “a favor de dejar que todos dieran su opinión”.

Pero dijo que los comentarios de Trump tendrían que mantenerse dentro de los límites de: “comentarios sobre los hechos materiales relevantes que están en evidencia y la aplicación de la ley relevante a esos hechos”.

A Trump no se le permitiría presentar nuevas pruebas, “comentar sobre asuntos irrelevantes” o “pronunciar un discurso de campaña”, ni impugnar al juez, su personal, el fiscal general, sus abogados o el sistema judicial, escribió el juez.

El abogado de Trump, Christopher Kise, respondió que esas limitaciones estaban “llenas de ambigüedades, lo que creaba una probabilidad sustancial de mala interpretación o violación no intencionada”. Engoron dijo que eran “límites normales y razonables” y permitirían comentarios sobre los argumentos del fiscal general, pero no ataques personales.

Kise calificó las restricciones de “muy injustas”.

“No están permitiendo que el presidente Trump, quien ha sido injustamente degradado y menospreciado por un fiscal general fuera de control y con motivaciones políticas, hable sobre las cosas de las que se debe hablar”, escribió el abogado.

“No volveré a debatir esto. Tómalo o déjalo”, respondió el juez, añadiendo en mayúsculas que no pospondría un plazo ya extendido e inminente para resolver el asunto. La fecha límite pasó sin respuesta de los abogados de Trump.

Al principio del intercambio, el juez también negó la solicitud de Kise de posponer los argumentos finales hasta el 29 de enero debido a la muerte el martes de la suegra de Trump, Amalija Knavs. El juez expresó sus condolencias, pero dijo que se apegaba a la fecha prevista, citando la seguridad y la logística necesarias para la visita prevista de Trump a la corte.

Asumir un papel que normalmente desempeña un abogado es arriesgado para cualquier acusado, y los sumarios son una última oportunidad para tratar de demostrar cómo las pruebas del juicio han cumplido o no los requisitos legales para probar el caso.

Un argumento final no se limita al formato de testimonio de preguntas y respuestas. Pero “no es en absoluto una batalla campal”, dijo Christine Bartholomew, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buffalo que se especializa en procedimientos civiles.

“A menos que estés capacitado legalmente... la posibilidad de cometer un paso en falso es realmente alta”, dijo, y agregó que es “muy arriesgado” cuando un juez ya ha cuestionado la conducta de un acusado durante el caso.

Trump entró en conflicto con Engoron después de hacer una publicación despectiva en las redes sociales sobre el asistente legal del juez en el segundo día del juicio. La publicación incluía una insinuación falsa sobre la vida personal del empleado.

Luego, Engoron impuso una orden de silencio limitada, prohibiendo a todos los participantes en el juicio comentar públicamente sobre el personal del tribunal. Posteriormente, el juez multó a Trump con un total de 15.000 dólares, diciendo que había violado repetidamente la orden. El equipo de defensa de Trump lo está apelando.

Durante el reciente intercambio de correos electrónicos sobre la posible sumatoria de Trump, Engoron advirtió a los abogados de Trump que si el expresidente violaba la orden de silencio, sería expulsado de la sala del tribunal y multado con al menos 50.000 dólares.

Trump testificó en noviembre, discutiendo verbalmente con el juez y los abogados estatales mientras se defendía a sí mismo y a su imperio inmobiliario. Más tarde consideró, pero finalmente decidió no realizar una segunda ronda de testimonios, explicando que no tenía “nada más que decir”.