¿Qué esperar en New Hampshire tras la retirada de DeSantis?

New Hampshire, Estados Unidos.- El esfuerzo de Donald Trump por avanzar hacia la nominación presidencial republicana enfrenta quizás su mayor desafío el martes, cuando los votantes de New Hampshire realicen la primera primaria del país.

Con Ron DeSantis poniendo fin a su campaña de 2024 y respaldando a Trump este domingo, la primaria se convierte en el primer enfrentamiento uno a uno entre el ex Mandatario y Nikki Haley.

El ex Presidente entra en la contienda fortalecido por su actuación récord en las asambleas de Iowa de la semana pasada. Sin embargo, New Hampshire tiene una tradición política más moderada y reglas de primarias que permiten la participación de votantes no afiliados en la carrera. Los candidatos respaldados por Trump y la corriente MAGA (Make America Great Again) han tenido dificultades aquí en los últimos años.

Haley, la ex Embajadora de EU en la ONU y ex Gobernadora de Carolina del Sur, espera capitalizar esas vulnerabilidades, especialmente ahora que es la única candidata importante en las primarias republicanas que busca derrotar directamente a Trump. DeSantis, incluso antes de retirarse por completo, ya había renunciado efectivamente a New Hampshire para enfocarse en la primaria de Carolina del Sur el 24 de febrero. Sin embargo, tenía seguidores en New Hampshire que ahora deben decidir qué hacer.

Una victoria de Haley abriría una fase más competitiva en una primaria que hasta ahora ha sido dominada por Trump. Una victoria del ex Mandatario, sin embargo, podría crear una sensación de inevitabilidad de que se convertirá en el candidato del partido republicano por tercera vez consecutiva.

No olvidemos que los demócratas también tienen una primaria. El Presidente Joe Biden no está en la boleta, habiendo hecho de Carolina del Sur la primera parada formal en el calendario de primarias demócratas. Pero New Hampshire sigue la tradición y organiza su propia primaria demócrata de todos modos.

Esto es lo que estaremos observando el martes:

¿Se puede detener a Trump?

Si Haley no puede vencerlo en New Hampshire, es posible que no pueda detenerlo en ningún otro lugar, incluso en su estado natal de Carolina del Sur.

La lucha uno a uno entre Trump y Haley es exactamente lo que los críticos republicanos del ex Presidente han estado exigiendo. La ex Embajadora parece competitiva y cuenta con el respaldo de votantes moderados e independientes. También ha obtenido el espaldarazo del popular gobernador de New Hampshire, Chris Sununu.

Sin embargo, Trump sigue siendo el favorito.

Sintiendo un golpe decisivo, el ex Presidente ha convocado a su creciente ejército de prominentes seguidores en los últimos días para demostrar su fortaleza. El senador de Carolina del Sur, Tim Scott, ex oponente de Trump, respaldó al ex Mandatario en un mitin en New Hampshire durante el fin de semana. La representante de Nueva York, Elise Stefanik, y el senador de Ohio, JD Vance, hicieron campaña por Trump el sábado antes de una aparición del Gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster.

Un número significativo de republicanos de New Hampshire insisten en que nunca apoyarán a Trump. Y sin una primaria demócrata competitiva en el camino, muchos votantes no afiliados de tendencia izquierdista podrían decidir apoyar a Haley. Pero eso no cambia el hecho de que las elecciones primarias republicanas suelen ser decididas por republicanos, y el control de Trump sobre la base parece más fuerte que nunca.

¿Qué pasa con los seguidores de DeSantis?

DeSantis era considerado un distante tercer lugar en New Hampshire incluso antes de poner fin a su campaña el domingo. El Gobernador de Florida visitó el estado por primera vez como un candidato importante en las primarias de 2024 en junio. Después de su derrota por 30 puntos en Iowa, donde DeSantis había dedicado la mayor parte de su tiempo y recursos, renunció a New Hampshire antes de que se emitiera un solo voto. De hecho, DeSantis pasó el fin de semana haciendo campaña en Carolina del Sur, que celebra sus elecciones primarias en cinco semanas. Pero los desalentadores números en las encuestas no significan que DeSantis no tuviera apoyo en absoluto en New Hampshire. Al haber apuntado a las facciones más conservadoras en la coalición del partido y luego respaldar a Trump, es posible que su retirada formal sume votos al ex Presidente ¿Podría eso marcar la diferencia entre Trump logrando una estrecha victoria sobre Haley u obteniendo una clara mayoría que luego utilice para declarar la nominación como un hecho consumado antes de que Haley tenga la oportunidad de competir en su estado natal contra él?

¿Cuánto importa realmente la electividad?

Públicamente y en privado, los líderes demócratas han reconocido repetidamente que temen mucho más a Haley que a Trump, en una posible confrontación en las elecciones generales contra Biden. Estamos a punto de descubrir si los votantes republicanos en las primarias están de acuerdo.

Haley ha pasado meses diciéndoles a los votantes que, sin el caos y el lastre político de Trump, estaría en una mejor posición para vencer a Biden en noviembre. Ese argumento no le ayudó mucho en Iowa, donde quedó justo detrás de DeSantis.

Ella apuesta a que los votantes en el estado clave de New Hampshire valorarán más su atractivo político a largo plazo. Sununu, el Gobernador republicano del estado, ha estado al lado de Haley durante semanas recordándoles a los votantes el pobre historial de Trump en las elecciones nacionales desde que asumió la presidencia.

No está claro si el mensaje ha resonado.

Si no lo hace, será porque Trump ha convencido efectivamente a los votantes republicanos de que él, y no Haley, es el candidato más elegible para las elecciones generales. Esa es una apuesta arriesgada, dados sus extraordinarios problemas legales, el ataque que inspiró en el Capitolio de EU y su demostrado historial de alienar a los votantes suburbanos en elecciones sucesivas.

La impopularidad de Biden sin duda está complicando el asunto.

Aun así, los votantes de New Hampshire tienen la oportunidad de emitir un voto estratégico el martes basado en el único tema que parece importar más que todo en la política actual: la capacidad de vencer al otro lado.

Todo se trata de la participación

El resultado final puede estar más vinculado a quiénes se presenten a votar el martes.

Iowa tuvo una de las participaciones más bajas en su historia reciente en las asambleas de la semana pasada. Las elecciones con baja participación suelen favorecer al candidato con el mayor apoyo entre la base del partido. Y en 2024, ese es Trump.

Pero Haley, con argumentos sobre el caos y la elegibilidad al estilo Trump, ha estado tratando de atraer a independientes y republicanos moderados menos ideológicos.

La ley de New Hampshire permite que los votantes no afiliados participen en la contienda de nominación de cualquiera de los dos partidos. Los demócratas no pueden votar en las primarias del partido republicano, aunque los votantes tenían la oportunidad de cambiar su registro antes de una fecha límite en octubre.

Haley necesita una participación alta, impulsada por esos votantes no afiliados, para tener una oportunidad.

El Secretario de Estado de New Hampshire, David M. Scanlan, predijo que 322 mil votantes participarán en las primarias republicanas, lo que sería un récord. En el lado demócrata, se esperan sólo 88 mil, dada la virtual ausencia de competencia.