Repudia EU revelación de datos de periodista del NYT

Agencia Reforma

Washington.- La Casa Blanca expresó esta tarde su desacuerdo con la publicación de los datos personales de los periodistas luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador defendiera haber revelado al público el teléfono personal de una periodista del diario The New York Times.

Cuestionada por la decisión de López Obrador de exponer el teléfono personal de la periodista Natalie Kitroef, la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, reconoció no estar al tanto de los hechos y por los cuales el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) abrió una investigación.

"No lo he visto. Obviamente, eso no es algo que apoyemos. Creemos en la libertad de prensa, obviamente, y por eso lo hacemos casi a diario", dijo Jean- Pierre cuestionada en su rueda de prensa diaria.

"Es importante que la prensa pueda informar libremente sobre temas que le importan al pueblo de EU de una manera que obviamente todos se sientan seguros y protegidos y de una manera en la que no estén siendo atacados o sus datos personales expuestos. Eso es algo que obviamente rechazaremos".

Desde ayer el diario The New York Times había expresado su repudio a la decisión de López Obrador de publicar el teléfono personal de su corresponsal en México y el Comité de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) había considerado que el Presidente colocó a la periodista en una situación de riesgo.

Esta mañana de viernes, el Presidente López Obrador justificó la decisión de publicar el teléfono de la periodista de The New York Times asegurando que no importa si va en contra de la Ley de Protección de Datos Personales de 2010 y aseguró que lo hacía en defensa por una nota publicada el jueves que lo mencionó.

Ayer, el diario publicó una nota periodística firmada por la periodista Kitroef y su colega Alan Feuer donde se da cuenta que el Gobierno de EU revisó testimonios sin corroborar en su poder antes y después de 2018 sobre un posible financiamiento del narcotráfico al entorno de López Obrador, pero evitó abrir un caso.