Trump, furioso tras su victoria en New Hampshire

New Hampshire, Estados Unidos.- Donald Trump estaba lleno de furia después de que Nikki Haley prometiera en un discurso del martes por la noche seguir luchando, apenas dos días después de que el otro principal contendiente republicano, el Gobernador de Florida, Ron DeSantis, terminara su campaña.

El ex Presidente no sólo quería ganar en New Hampshire, sino que quería vencer a su rival Nikki Haley con tantas ganas para que esta abandonara su candidatura por la Casa Blanca antes de la próxima contienda en Carolina del Sur a un mes de distancia.

"¿Quién diablos fue el impostor que subió al escenario antes y reclamó una victoria?", preguntó Trump a una multitud de seguidores en New Hampshire, y agregó: "No me enojo demasiado. Me desquitaré".

De acuerdo con CNN, Trump le pidió a sus asesores intensificar sus ataques contra ella.

La campaña de Trump pasó semanas planeando una muestra de apoyo destinada a sacar a Haley de la carrera antes de la contienda de Carolina del Sur, dijo Jason Miller, un alto asesor de la campaña de Trump.

El viernes, Trump se aseguró el apoyo de su antiguo rival, el senador estadounidense Tim Scott, de Carolina del Sur, que hizo campaña con él junto al Gobernador del estado, Henry McMaster, y otros funcionarios estatales.

En un mitin de Trump el lunes, Scott dijo a Reuters que había estado indeciso entre apoyar a su antiguo rival o quedarse fuera de la carrera. Llamados telefónicos de Trump el 14 y 15 de enero le convencieron.

"Permanecer al margen no era lo correcto", dijo Scott, que fue nombrado senador por primera vez por Haley en 2013. El martes por la noche, apoyó a Trump durante su discurso de victoria e instó a Haley a abandonar.

El momento de ese respaldo, apenas unos días antes de la votación de Nuevo Hampshire, tomó por sorpresa al equipo de Haley, según dos personas familiarizadas con el asunto que hablaron bajo condición de anonimato. Una de ellas, que habla regularmente con Haley, dijo que el anuncio de Scott "parecía diseñado para causar el máximo impacto".

"Realmente envía una señal de que el partido está unificado detrás del Presidente Trump", dijo Miller a Reuters. "No hay ningún otro lugar al que Nikki Haley pueda ir. Es hora de que salga de la carrera".

Poner fin a la campaña de las primarias tan pronto sería una hazaña histórica para un candidato que no está en la Casa Blanca.

Haley sostiene que ella tendría las mejores posibilidades de vencer a Biden en las elecciones del 5 de noviembre.