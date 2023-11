Trump lidera en 5 estados críticos mientras los votantes critican a Biden

The New York Times / Los resultados de las encuestas muestran que el presidente Biden pierde frente a Donald J. Trump por márgenes de entre tres y diez puntos porcentuales en los principales estados disputados

El presidente Biden va a la zaga de Donald J. Trump en cinco de los seis estados más importantes a un año de las elecciones de 2024, aquejado de enormes dudas sobre su edad y de una profunda insatisfacción por su gestión de la economía y de otros muchos asuntos, según los nuevos sondeos de The New York Times y Siena College.

Los resultados muestran que Biden pierde frente a Trump, su rival republicano más probable, por márgenes de entre tres y diez puntos porcentuales entre los votantes registrados de Arizona, Georgia, Michigan, Nevada y Pensilvania. Biden sólo está por delante en Wisconsin, por dos puntos porcentuales, según la encuesta.

Trump va por delante en cinco de los seis estados indecisos

Los márgenes se calculan utilizando cifras sin redondear.

Basado en las encuestas realizadas por el New York Times y el Siena College a 3.662 votantes registrados entre el 22 de octubre y el 3 de noviembre By Ashley Wu and Molly Cook Escobar

En los seis campos de batalla -todos los cuales el Sr. Biden ganó en 2020- el presidente va a la zaga por un promedio de 48 a 44 por ciento.

El descontento palpita en toda la encuesta Times/Siena, con una mayoría de votantes que afirman que las políticas de Biden les han perjudicado personalmente. La encuesta también revela hasta qué punto la coalición multirracial y multigeneracional que eligió a Biden se está deshilachando. Los grupos demográficos que apoyaron a Biden por un margen aplastante en 2020 están ahora mucho más reñidos, ya que dos tercios del electorado considera que el país avanza en la dirección equivocada.

Los votantes menores de 30 años favorecen a Biden por un solo punto porcentual, su ventaja entre los votantes hispanos se ha reducido a un solo dígito y su ventaja en las zonas urbanas es la mitad de la ventaja de Trump en las regiones rurales. Y aunque las mujeres siguen favoreciendo a Biden, los hombres prefieren a Trump por un margen dos veces mayor, invirtiendo la ventaja de género que había impulsado tantos avances demócratas en los últimos años.

Los votantes negros -durante mucho tiempo un baluarte para los demócratas y para Biden- registran ahora un 22% de apoyo en estos estados para Trump, un nivel nunca visto en la política presidencial para un republicano en los tiempos modernos.

Si lo sumamos todo, el Sr. Trump lidera por 10 puntos en Nevada, seis en Georgia, cinco en Arizona, cinco en Michigan y cuatro en Pennsylvania. Biden tiene una ventaja de 2 puntos en Wisconsin.

En un signo notable de un realineamiento racial gradual entre los dos partidos, cuanto más diverso es el estado indeciso, más se aleja Biden, y sólo lidera en el más blanco de los seis.

Según la encuesta, tanto Biden como Trump son muy impopulares. Pero los votantes que en su inmensa mayoría dijeron que la nación iba por mal camino están descargando sus frustraciones contra el presidente.

"El mundo se está desmoronando bajo Biden", dijo Spencer Weiss, un especialista en subestaciones eléctricas de 53 años en Bloomsburg, Pensilvania, que apoyó a Biden en 2020 pero ahora respalda a Trump, aunque con algunas reservas. "Preferiría mucho más ver a alguien que sienta que puede ser un líder modelo positivo para el país. Pero al menos creo que Trump tiene su ingenio".

Biden aún tiene un año para dar la vuelta a la situación. Los indicadores económicos están al alza aunque los votantes no estén de acuerdo con ellos. Trump sigue siendo polarizante. Y la bien financiada campaña de Biden tratará de apuntalar sus puntos débiles demográficos. Los asesores del presidente han señalado en repetidas ocasiones que los demócratas limitaron con éxito las pérdidas del partido en 2022 a pesar de los bajos índices de aprobación de Biden en ese momento.

Aun así, la encuesta muestra cómo Biden empieza el próximo año con desventaja, a pesar de que Trump ha sido acusado cuatro veces de delitos penales y se enfrenta a un juicio en 2024. Si los resultados de la encuesta fueran los mismos el próximo noviembre, Trump estaría a punto de ganar más de 300 votos en el Colegio Electoral, muy por encima de los 270 necesarios para hacerse con la Casa Blanca.

Otra señal ominosa para los demócratas es que los votantes de todos los niveles de renta consideran que las políticas de Biden les han perjudicado personalmente, mientras que atribuyen a las políticas de Trump el mérito de haberles ayudado. Los resultados fueron opuestos: Los votantes dieron a Trump una ventaja de 17 puntos por haberles ayudado y a Biden una desventaja de 18 puntos por haberles perjudicado.

Para Biden, que cumplirá 81 años a finales de este mes, ser el presidente de más edad de la historia de Estados Unidos es una desventaja evidente. Un abrumador 71% dijo que era "demasiado viejo" para ser un presidente eficaz - una opinión compartida en todos los grupos demográficos y geográficos en la encuesta, incluyendo un notable 54% de los partidarios del propio Sr. Biden.

En cambio, sólo el 19% de los partidarios de Trump, que tiene 77 años, lo consideran demasiado viejo, y el 39% del electorado en general.

La preocupación por la edad avanzada del presidente y su agudeza mental -el 62% también dijo que Biden no tiene la "agudeza mental" para ser eficaz- son sólo el comienzo de un amplio conjunto de debilidades de Biden en los resultados de la encuesta.

Los votantes, por un margen del 59% frente al 37%, dijeron que confiaban más en Trump que en Biden en materia económica, la mayor diferencia entre todos los temas. La preferencia por Trump en cuestiones económicas se extendió por todo el electorado, tanto entre hombres como entre mujeres, entre los que tienen estudios universitarios y los que no, entre todas las edades y todos los niveles de ingresos.

Ese resultado es especialmente problemático para Biden porque casi el doble de los votantes dijeron que las cuestiones económicas determinarían su voto en 2024 en comparación con las cuestiones sociales, como el aborto o las armas. Y esos votantes económicos favorecieron a Trump por un aplastante 60 por ciento frente al 32 por ciento.

Los resultados llegan después de que la campaña de Biden haya invertido millones de dólares en anuncios para promocionar su historial, y mientras el presidente sigue recorriendo el país para presumir del estado de la economía. Amigos, "Bidenomics" es otra forma de decir "el sueño americano". declaró Biden el miércoles en un viaje a Minnesota.

Los votantes están claramente en desacuerdo. Sólo el 2% de los votantes dijo que la economía era excelente.

Los votantes menores de 30 años -un grupo que votó fuertemente por el Sr. Biden en 2020- dijeron que confiaban más en el Sr. Trump en la economía por un extraordinario margen de 28 puntos porcentuales después de años de inflación y ahora altas tasas de interés que han hecho que las hipotecas sean mucho menos asequibles. Menos del uno por ciento de los encuestados menores de 30 años calificaron la economía actual como excelente, incluyendo cero encuestados en ese grupo de edad en tres estados: Arizona, Nevada y Wisconsin.

"En realidad, tenía muchas esperanzas puestas en Biden", dijo Jahmerry Henry, un joven de 25 años que envasa licores en Albany, Georgia. "No puede ser peor que Trump. Pero luego, con el paso de los años, pasan cosas con la inflación, la guerra que hay en Ucrania, recientemente Israel y supongo que nuestras fronteras no son seguras en absoluto."

Ahora el Sr. Henry planea apoyar al Sr. Trump.

"No veo nada que él haya hecho para beneficiarnos", dijo Patricia Flores, de 39 años, de Reno, Nevada, que votó por Biden en 2020 pero no lo apoyará de nuevo en 2024.

En 2020, el camino de Biden hacia la victoria había sido reconstruir el llamado muro azul en los estados del Cinturón del Óxido de Michigan, Wisconsin y Pensilvania, y luego ampliar el mapa en los estados diversificadores del Cinturón del Sol de Arizona y Georgia.

La encuesta muestra que Biden es notablemente más fuerte en los estados industriales del norte que en los más diversos del Cinturón del Sol.

Y sus vulnerabilidades se extienden a un amplio conjunto de cuestiones.

Los votantes prefieren a Trump sobre Biden en inmigración por 12 puntos, en seguridad nacional por 12 puntos y en el conflicto palestino-israelí por 11 puntos. Y aunque una mayoría del 58% apoyó una mayor ayuda económica y militar a Ucrania -que se alinea con la política del Sr. Biden- eso no pareció beneficiar al presidente en cuestiones más amplias de idoneidad para manejar los asuntos exteriores.

"No creo que sea el tipo adecuado para enfrentarse a estos otros líderes mundiales que no le respetan ni le temen", dijo Travis Waterman, de 33 años, que trabajaba en la restauración de viviendas en Phoenix. Votó por Biden en 2020, pero ahora lo ve "débil" y prefiere a Trump.

La brecha de género en seguridad nacional fue enorme. Los hombres preferían a Trump por un 62% frente a un 33%; las mujeres preferían a Biden por un 47% frente a un 46%.

El tema más importante para Biden fue el aborto, en el que los votantes confiaron en él más que en Trump por nueve puntos porcentuales. El Sr. Biden también mantuvo la confianza de los votantes por un margen aún más estrecho de tres puntos sobre el Sr. Trump en el manejo más amorfo de la "democracia".

Biden ya ha sobrevivido antes a malos resultados en las encuestas. De hecho, en octubre de 2022, en el periodo previo a las elecciones de mitad de mandato, el índice de aprobación del trabajo del presidente era casi el mismo que ahora. Aun así, su partido consiguió perder menos escaños de los esperados en la Cámara de Representantes y ganó un escaño en el Senado, en parte presentando a los candidatos republicanos como extremistas.

Hoy en día, el grado en que los votantes se desaniman por la personalidad y la grandilocuencia de Trump -que ha sido el pegamento que ha ayudado a mantener unida a una coalición demócrata fraccionada durante años- parece haber disminuido. Sólo el 46% de los votantes dijo que Biden tenía el temperamento adecuado para ser presidente, apenas por encima del 43% que dijo lo mismo de Trump. Dicho esto, el Sr. Trump estará más en el centro de atención en 2024, incluyendo sus juicios penales, una presencia cada vez mayor que podría recordar a los votantes por qué fueron repelidos por él en primer lugar.