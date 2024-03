Trump vuelve a conjurar una visión oscura: 'Somos un país del tercer mundo'

The New York Times / El expresidente Donald Trump advirtió de los días oscuros que se avecinan si el presidente Biden gana un segundo mandato

A pesar de dominar el Supermartes, el ex presidente Donald J. Trump pronunció un discurso de victoria corto en celebraciones o exultación y largo en evocaciones siniestras de lo que él retrató como un destino sombrío para el país si el presidente Biden es reelegido.

"Hemos visto a nuestro país recibir una gran paliza en los últimos tres años", dijo Trump a sus partidarios el martes por la noche en Mar-a-Lago, su club privado y residencia en Palm Beach, Florida. "Y nadie pensó que algo así sería posible".

No mencionó a su única rival republicana, Nikki Haley, su ex embajadora ante las Naciones Unidas, cuya victoria en las primarias de Vermont -el primer estado que gana- fue anunciada por The Associated Press justo cuando él terminaba de hablar.

Un sombrío Sr. Trump recitó una serpenteante lista de quejas, insistiendo en que la nación estaba descendiendo hacia el caos bajo el liderazgo del Sr. Biden. Arremetió contra la falta de seguridad en las fronteras, la política de China y la retirada de Estados Unidos de Afganistán, y en un momento dado se quejó de que "se ha dejado atrás un equipo nuevo y precioso".

"Jets" y tanques y todo lo que se te ocurra. Gafas. Gafas nocturnas", dijo. "Antes no luchaban de noche. Ahora lo hacen, porque tienen gafas. Tienen mejores gafas que nosotros".

En una noche en la que arrasó en las elecciones primarias republicanas, Trump planteó dudas sobre la integridad del proceso de votación.

"Somos un país del tercer mundo en nuestras fronteras, y somos un país del tercer mundo en nuestras elecciones", dijo el Sr. Trump.

Su discurso fue una señal más de que ha centrado su atención en las elecciones generales y en una lucha cada vez más probable contra Biden.

Trump afirmó, como hace a menudo, que las crisis de política exterior en Ucrania y Gaza se habrían evitado si hubiera ganado en 2020.

Y volvió a calificar de "invasión" a los inmigrantes que cruzan la frontera sur del país a niveles sin precedentes, tachándolos de criminales violentos y asesinos.

Las autoridades fronterizas que trabajaron para el anterior presidente han dicho que la mayoría de los que cruzan la frontera son familias vulnerables que huyen de la pobreza y la violencia.

Trump hizo un breve guiño a sus victorias, calificando el martes de "día increíble" y dando las gracias a su familia y a su equipo de campaña. Una colección de aliados cercanos y miembros de la familia estaban en la mano para el momento, incluyendo los hijos del Sr. Trump Eric y Donald Jr.; su nuera, Lara Trump; Roger Stone, un socio de larga data; Representante Marjorie Taylor Greene, un republicano de Georgia, y el Representante Byron Donalds de Florida. La esposa de Trump, Melania, no asistió.

A pesar de que Haley ganó en Vermont, y ha tenido una fuerte actuación en varios estados que sugieren que una facción de los republicanos sigue oponiéndose a su candidatura, Trump mantuvo que el partido se uniría detrás de él.

Su éxito, dijo, iba "en última instancia a unificar este país y unificar este partido".