Visitan Biden y Trump frontera con México

Foto: AFP y AP / Biden en Brownsville y Trump en Eagle Pass

Texas, Estados Unidos.- El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su posible contrincante para la carrera electoral de este año, Donald Trump, llegaron a dos distintas ciudades fronterizas en Texas donde se espera que además de sus actividades planeadas, dirijan mensajes y se refieran al tema migratorio.

De acuerdo con el diario The New York Times, Biden llegó a Brownsville en su Air Force One. Tiene planeado reunirse con la Patrulla Fronteriza, autoridades migratorias y dar un discurso.

Donald Trump llegó a Del Rio y se dirigió a Eagle Pass, donde se reunió con la Guardia Nacional de Texas en Shelby Park, y tiene programado un tour del lugar.