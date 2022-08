“No podría ser feliz”: renuncia al 90% de su herencia millonaria

Ciudad de México.- Lo que nadie en la vida nunca rechazaría, una joven sí lo hizo y renunció a su millonaria herencia porque no quería ser “tan rica” a sus 29 años. Se trata de Marlene Engelhorn y a continuación te contaremos su historia.

Marlene es una joven estudiante de Lengua y Literatura alemana en Viena, Austria, y además de tener sus estudios, es reconocida por ser descendiente de los fundadores de la compañía BASF, una de las empresas químicas más importantes a nivel mundial.

No obstante, a pesar de ser la heredera de una millonaria fortuna que podría hacerla vivir en paz por el resto de su vida, la joven decidió que no quiere ser “tan rica” y rechazó el 90% del dinero que le corresponde al asegurar que es más importante la distribución de la riqueza.

“No debería ser mi decisión qué hacer con el dinero de mi familia, por el cual no he trabajado yo”, comentó en diversas entrevistas, eso sí, sin revelar cuánto dinero es el que rechazó. Siguiendo su linaje, se descubrió que la abuela de Marlene ocupa el puesto número 687 en el ranking de las personas más acaudaladas del mundo.

“No podría ser feliz. No se trata de una cuestión de voluntad, sino de equidad. No he hecho nada para recibir este legado. Esto es pura suerte en la lotería del nacimiento y pura coincidencia. Como alguien que ha disfrutado de los beneficios de la riqueza toda mi vida, sé lo sesgada que está nuestra economía y no puedo seguir sentada y esperando que alguien, en algún lugar, haga algo”, comentó para la BBC.

Si bien renunció al 90% de su herencia, aún queda el otro 10%, el cual no se conoce de cuánto dinero podría tratarse, pero quizá con eso vivirá de manera cómoda.