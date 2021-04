A los 100 días, Biden está transformando lo que significa ser demócrata

/ Joe Biden

The New York Times

Nueva York— Cuando Joseph R. Biden Jr. se desempeñó como vicepresidente de la administración de Obama, se sabía que prologó sus recomendaciones a otros funcionarios con un descargo de responsabilidad autocrítico. Puede que no haya asistido a Harvard o Yale, diría Biden mientras entraba en una oficina o en una reunión, pero aún era un experto en política exterior y sabía cómo trabajar en Capitol Hill.

Biden ya no se disculpa.

Ahora, a 100 días de su presidencia, Biden está impulsando la mayor expansión del gobierno estadounidense en décadas, un esfuerzo por usar 6 billones de dólares en gasto federal para abordar desafíos sociales y económicos a una escala que no se había visto en medio siglo. Los asistentes dicen que se ha convertido en un líder de partido de formas que su desigual carrera política no siempre predijo, y que no se deja intimidar por asuntos que solían molestarlo, como no tener apoyo republicano para las prioridades demócratas.

Para un político del establishment que planteó su campaña electoral como una restauración de las normas políticas, su historial hasta ahora equivale al tipo de revolución que dijo el año pasado que no llevaría a cabo como presidente, pero que, según los asistentes, se hizo necesaria para responder a una pandemia paralizante. Al hacerlo, Biden está validando los deseos de un partido que se siente ferozmente envalentonado para impulsar una agenda liberal a través de un Congreso polarizado.

El resultado es algo que pocas personas esperaban: su presidencia está transformando lo que significa ser demócrata, incluso entre un ala conservadora de su partido que pasó décadas predicando el evangelio del bipartidismo.

Biden, ahora de 78 años, ha perseguido estos cambios radicales sin perder por completo su instinto de encontrar el punto central de su partido. A medida que el consenso demócrata sobre los temas se ha movido hacia la izquierda a lo largo de los años, él ha seguido el ritmo (sobre el aborto, el control de armas, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la guerra de Irak y la justicia penal) sin llegar hasta la postura liberal más lejana. Ahora, lidera un partido que se aceleró hacia la izquierda durante la administración de Trump y encuentra su propio lugar en el espectro demócrata, el que tiene más probabilidades de consolidar el legado.