A partir de 2022 podría haber nuevos brotes y alta trasmisión de covid-19

Agencias

Ciudad de México.- En algunos países de la región de las Américas, incluyendo en México, se esperan más brotes y etapas de alta trasmisión de contagios de coronavirus que podrían presentarse a partir del 2022, alertó la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Desde Washington, en conferencia virtual de prensa, Sylvain Aldighieri, gerente de Incidente para Covid-19 de la OPS, señaló que a pesar de que exista un avance en la vacunación, no se podrá “domar” la pandemia, mientras el virus SARS-CoV-2 y sus variantes sigan circulando.

Además, reiteró que nuestro país sigue registrando una transmisión comunitaria.

“De ninguna manera la pandemia está no estará domada a nivel local, estatal o de país, mientras el SARS-CoV-2 y sus variantes de preocupación estén circulando en el país, en la región de las Américas o a nivel global.

“Casi todos los países de la región incluyendo México están reportando una transmisión comunitaria y esperamos brotes y situaciones de transmisión alta en muchas áreas del Continente hasta entrando en el 2022 o luego”, explicó.

Además, el funcionario de la OPS, recomendó a las autoridades sanitarias, no hacer políticas de salud públicas basadas en lograr la inmunidad de rebaño o comunitaria.

“Si bien las coberturas vacunales salvan vidas no debemos hacer políticas de salud pública con presunciones o suposiciones -de que si no - hemos logrado un efecto de rebaño. En este contexto OPS recomienda reforzar las medidas preventivas no farmacológicas, invitar a la población aún no vacunada a los centros de vacunación contra Covid-19”, indicó Sylvain Aldighieri.