Abandona Kanye West campaña presidencial

Los Ángeles— En noticias que no deberían sorprender absolutamente a nadie, Kanye West aparentemente ha desenchufado su campaña presidencial 2020. Aunque Kanye aún no ha anunciado públicamente su deserción, un asesor de campaña confirmó a la revista New York Magazine que "está fuera" de la carrera, informó Consequence of Sound.

Steve Kramer, un especialista en votación, le dijo a la revista New York Magazine que Kanye lo había contratado para que el multimillonario apareciera en las boletas de Florida y Carolina del Sur. Kramer dijo que Kanye inicialmente se tomaba en serio la idea: Kanye y su equipo habían pasado el fin de semana anterior "formalizando la candidatura presidencial y otras cosas que tienen que hacer", incluida la formación de un equipo de contratistas y voluntarios.

Sin embargo, poco después de que comenzara el proceso de recolección de firmas, Kanye se apagó y Kramer disolvió sus esfuerzos antes de la fecha límite de presentación del martes en Florida.

Kramer no reveló por qué Kanye decidió abandonar su campaña, pero señaló que "cualquier candidato que se postule para presidente por primera vez pasa por estos problemas".

"No tengo nada bueno o malo que decir sobre Kanye", dijo Kramer a la revista New York. “Todos tienen sus razones personales sobre por qué toman ciertas decisiones. Ser candidato a la presidencia debe ser una de las cosas más difíciles de contemplar para alguien en ese nivel".

Las encuestas nacionales también revelaron que solo el 2 por ciento de los votantes registrados tenían la intención de votar por Kanye.