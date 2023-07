Abandonan jóvenes China para ser nómadas digitales

Beijing, China.- Poco después de que China abrió sus fronteras con el fin de la política “cero-Covid”, Zhang Chuannan decidió explorar el mundo tras perder su trabajo como contadora en una firma de cosméticos en Shanghái.

“El negocio de los cosméticos era desolador”, dijo Zhang, de 34 años, quien explicó que todos usaron mascarillas durante la pandemia.

Después de ser despedida, pagó mil 400 dólares por un curso de tailandés en línea, obtuvo una visa de educación y se mudó a la pintoresca ciudad de Chiang Mai, en el norte de Tailandia.

Zhang se encuentra entre un número creciente de jóvenes chinos que se mudan al extranjero no necesariamente por razones ideológicas, sino para escapar de la cultura laboral del país, las presiones familiares y las oportunidades limitadas después de vivir en el país bajo las estrictas políticas de pandemia durante tres años.

El sudeste asiático se ha convertido en un destino popular dada su proximidad, el costo de vida relativamente económico y el paisaje tropical.

No hay datos exactos sobre la cantidad de jóvenes chinos que se mudaron al extranjero desde que el país puso fin a las restricciones por el Covid-19 y reabrió sus fronteras.

Pero en la popular plataforma china Xiaohongshu, cientos de personas han debatido sus decisiones de mudarse a Tailandia. Muchos obtienen una visa para estudiar tailandés mientras planean sus próximos pasos.

En la Universidad de Payap en Chiang Mai, alrededor de 500 chinos comenzaron un curso de tailandés en línea a principios de este año.

Royce Heng, propietario de Duke Language School, un instituto de idiomas privado en Bangkok, dijo que alrededor de 180 chinos piden cada mes información sobre cursos y visas.

La búsqueda de oportunidades lejos de casa está motivada en parte por la tasa de desempleo para las personas entre 16 a 24 años, que alcanzó un récord del 21.3 por ciento en junio. La falta de buenos trabajos aumenta la presión para trabajar muchas horas.

No participar es una forma cada vez más popular para que los trabajadores más jóvenes se enfrenten a una época en la que se vuelven más pobres, dijo Beverly Yuen Thompson, profesora de sociología en Siena College en Albany, Nueva York.

“A los 20 y 30 años pueden ir a Tailandia, tomarse selfies y trabajar en la playa durante algunos años y sentirán que tienen una buena vida”, dijo Thomson.

“Si esos nómadas tuvieran las mismas oportunidades que esperaban en sus países de origen, simplemente podrían viajar de vacaciones”.

Durante la pandemia en China, Zhang estuvo encerrada en su departamento de Shanghái durante semanas. Incluso cuando se levantaron los confinamientos temía que otro brote de coronavirus le impidiera moverse dentro del país.

“Ahora valoro más la libertad”, subrayó Zhang.

Un generoso beneficio a empleados de indemnización ayudó a Zhang a financiar su viaje a Tailandia y ahora está buscando formas de permanecer en el extranjero a largo plazo, tal vez enseñando chino en línea.

Mudarse a Chiang Mai significa despertarse por las mañanas con el canto de los pájaros y un ritmo de vida más relajado.

A diferencia de China, tiene tiempo para practicar yoga y meditación, comprar ropa vintage y asistir a clases de baile.

Armonio Liang partió de la ciudad de Chengdu, en el oeste de China, en la provincia sin salida al mar de Sichuan, hacia la isla indonesia de Bali, un destino popular para los nómadas digitales.

Su Web3 estuvo limitada por las restricciones del Gobierno chino, mientras que su uso de aplicaciones de intercambio de criptomonedas provocó el acoso policial.

Mudarse a Bali le dio a la mujer de 38 años una mayor libertad y un estilo de vida de clase media con lo que podría ser apenas suficiente para vivir en casa.

“Esto es lo que no puedo conseguir en China”, dijo Liang, refiriéndose a trabajar en su computadora portátil en la playa e intercambiar ideas con expatriados de todo el mundo.

“Miles de ideas simplemente brotaron en mi mente. Nunca antes había sido tan creativo”.

También ha disfrutado ser recibido con una sonrisa.

“En Chengdu, todo el mundo está muy estresado. Si le sonriera a un extraño, pensarían que soy un idiota”, dijo.

Sin embargo, la vida en el extranjero no es sólo charlas en la playa y vecinos amistosos. Para la mayoría de los trabajadores jóvenes, tales estadías serán una pausa en sus vidas, señaló Thompson.

“No pueden tener hijos, porque los niños tienen que ir a la escuela”.

“No pueden cumplir con sus responsabilidades hacia sus padres. ¿Qué pasa si sus padres ancianos necesitan ayuda? Eventualmente obtendrán un trabajo de tiempo completo en casa y volverán a casa debido a una de esas cosas”.

Zhang dijo que enfrenta presiones para casarse. Liang quiere que sus padres se muden a Bali con él.

“Es un gran problema”, dijo Liang. “Les preocupa que se sentirán solos después de mudarse de China y se preocupan por los recursos médicos aquí”.

Huang Wanxiong, de 32 años, estuvo varado en la isla de Bohol en Filipinas durante siete meses en 2020 cuando los viajes aéreos se detuvieron durante la pandemia. Dedicó su tiempo a aprender buceo libre, lo que implica bucear a grandes profundidades sin tanques de oxígeno.

Eventualmente voló a su casa en la ciudad de Guangzhou, en el sur de China, pero perdió su trabajo en una empresa de tutoría privada después de que el Gobierno tomara medidas enérgicas contra la industria en 2021. Su siguiente trabajo fue conducir más de 16 horas al día para una aplicación.

“Me sentí como una máquina durante esos días”, dijo Huang. “Puedo aceptar una vida estable e inmutable, pero no puedo aceptar no tener ninguna esperanza, no tratar de mejorar la situación y rendirme al destino”.

Huang regresó a Filipinas en febrero, escapando de las presiones familiares para conseguir un mejor trabajo y encontrar una novia en China. Renovó sus amistades en la isla de Bohol y se graduó como instructor de buceo.

Pero sin turistas chinos para enseñar y sin ingresos voló a casa nuevamente en junio.

Todavía espera ganarse la vida como buzo, posiblemente en el sudeste asiático, aunque también puede estar de acuerdo con la propuesta de sus padres de emigrar a Perú para trabajar en un supermercado familiar.

Huang recordó que una vez salió a la superficie demasiado rápido después de una inmersión de 40 metros y sus manos temblaban por una peligrosa falta de oxígeno, conocida como hipoxia.

La lección que aprendió fue evitar las prisas y mantener un ascenso constante. Hasta su próximo movimiento planea usar esa disciplina de buceo libre para contrarrestar las ansiedades de vivir en China.

“Aplicaré la calma que aprendí del mar que rodea esa isla a mi vida real”, dijo Huang. “Mantendré mi propio ritmo”.