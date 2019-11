Abe supera récord de permanencia como 1er ministro de Japón

Tokio.- El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, batió el miércoles el récord de permanencia en el cargo, aunque no ha logrado su objetivo máximo de reformar la Constitución pacifista del país.

Abe cumplió 2.287 días en el puesto, superando a Taro Katsura, de inicios del siglo XX.

“Día a día me he esforzado por lograr las medidas que he prometido, y debido a esos esfuerzos diarios estoy aquí para celebrar este día”, dijo el primer ministro a la prensa.

Tras la decepción de su período de 2006-2007, Abe regresó al cargo en 2012 y desde entonces ha reforzado el papel de Japón en la defensa, pero no ha podido reformar la Constitución para crear unas fuerzas armadas en regla.

El derechista Abe y sus partidarios consideran la Constitución redactada por Estados Unidos _que renuncia a la guerra_ un legado de la derrota y humillación japonesa en la Segunda Guerra Mundial y la posterior ocupación estadounidense.

Abe ha multiplicado esfuerzos para lograr un cambio constitucional antes del fin de su tercer período como líder del partido en septiembre de 2021. También ha negado los rumores de que aspirará a un cuarto período por falta de un sucesor fuerte.

La campaña por la reforma constitucional no ha obtenido el apoyo de una opinión pública más interesada en la economía y el seguro social. Cualquier reforma requiere una mayoría de dos tercios en las dos cámaras del Parlamento y mayoría en un referendo nacional.

El miércoles, Abe reiteró sus promesas de derrotar la deflación, ocuparse del envejecimiento y reducción de la población y lograr la reforma constitucional.

Su renuncia tras un primer período plagado de escándalos inició un sexenio de cambios constantes, recordado como una época de “puertas giratorias”, carente de estabilidad y políticas de largo plazo.