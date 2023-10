Abogan por diálogo para frenar guerra de Israel y Hamas

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Expertos indican que la comunidad internacional tiene que condenar el "terrorismo" de los militantes palestinos, las embestidas israelíes a civiles en Gaza y a su vez poner las bases para las negociaciones.

'Se necesita conciliar, más que tomar partido'

La postura que abonaría a una desescalada de los combates entre Israel y los militantes palestinos debe ser una de diálogo y conciliación, afirmó el doctor Moisés Garduño García, experto en temas de Medio Oriente.

En entrevista con Grupo REFORMA, el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y del Colegio de México, abogó por soluciones pacíficas y dijo que las acciones tomadas por algunos actores políticos como la Unión Europea (UE) y Estados Unidos no abonan para lograr la paz en el conflicto. "Resulta sorprendente que la UE haya cortado la ayuda humanitaria, sobre todo cuando esta no va para Hamas, sino para autoridades como la Autoridad Nacional Palestina, que de cierta forma ha sido un actor que no está involucrado en estas operaciones", apuntó.

El lunes, después de los ataques contra Israel, la UE anunció que estaba revisando toda su cartera de ayuda al desarrollo para los palestinos y suspendía inmediatamente todos los pagos.

Garduño criticó de igual forma el envío de un portaaviones de Estados Unidos al mar Mediterráneo oriental, así como una serie de condenas solamente para Hamas por parte de países como Francia y Alemania.

"Se necesita una conducta conciliatoria, una conducta de diálogo más que de tomar partida por uno u otro bando", dijo.

Además, el académico lamentó que en el ámbito internacional no haya un consenso.

"Vemos un sistema internacional francamente dividido: aquellos que quieren condenar sólo un lado, y aquellos que buscan una conciliación y poner en la balanza que todos los muertos cuentan y esos números deben verse como vidas perdidas", agregó.

Explicó que estas pérdidas tienen que tomarse en cuenta para llegar a un acuerdo de paz que pase por un marco de justicia para ambas partes.

Garduño hizo un llamado a la prensa internacional y a la sociedad a dejar las posturas y coberturas que polaricen.

"A veces muchas formas de la prensa internacional tratan esto como si fuera una pelea de box. Me da tristeza porque se trata de un conflicto internacional donde están muriendo familias enteras, ha habido toma de rehenes, crímenes de guerra por las brigadas de Hamas y del Ejército israelí", explicó.

La ruta que debe tomarse para evitar que el conflicto escale, de acuerdo con el académico, es buscar canales de comunicación con actores que pueden mediar como Qatar, Egipto u Omán, quienes históricamente han tenido este papel en la región.

'Deben ambos ceder para resolver conflicto'

La ruta a tomar tras los ataques del grupo palestino Hamas a Israel debe ser una de condena unánime de la comunidad internacional, dijo el doctor Daniel Fainstein, decano y profesor de Estudios Judaicos de la Universidad Hebraica de México.

En entrevista con Grupo REFORMA, el académico consideró que es necesaria una mayor presión internacional para asegurar la liberación de los ciudadanos secuestrados y destacó algunas de las acciones tomadas por actores políticos, como el envío de un porta aviones a manera de advertencia.

"A largo plazo este conflicto se va a tener que solucionar como todos los de este tipo: en la mesa de las negociaciones. A partir de concesiones mutuas entre los distintos actores", explicó el decano, y agregó que al tratarse de un conflicto en desarrollo es difícil plantear algún escenario sobre lo que pueda pasar.

Pero insisto en la necesidad de nombrar los ataques como "terroristas" y sumar condenas por parte de naciones y organismos internacionales.

"Por ahora es un conflicto que fue desatado por un ataque terrorista y esto es muy importante mencionarlo, porque no fue un golpe a bases militares, fue dirigido a la población civil", indicó.

El decano aceptó que Israel ha cometido "actos injustos" contra la población palestina, los cuales deben ser condenados, pero se refirió al ataque de Hamas como algo que no se veía en mucho tiempo.

Con respecto a la postura tomada por el Gobierno de México, Fainstein se unió a las críticas expresadas por la Embajada de Israel en el País, quien a través de un comunicado demandó al Presidente Andrés Manuel López Obrador condenar los actos cometidos por Hamas.

"El Gobierno tiene una postura un tanto tibia, porque uno puede apoyar a la causa palestina que tiene toda su legitimidad, pero condenar los actos criminales", declaró.

Al ser cuestionado sobre qué se debe esperar de México, el decano aseguró que esa es una decisión del Gobierno.

"México tiene un tradición de tener muy buenas relaciones bilaterales con Israel, pero en general en todos los foros multilaterales, en parte por la política de América Latina, tiene una postura no tan a favor de nosotros", mencionó.

El doctor hizo un llamado para evitar los discursos de odio motivados por la ignorancia, los prejuicios y el antisemitismo.

"No estamos hablando de una guerra entre Israel y los palestinos. Estamos hablando de una guerra entre un grupo terrorista cuyos objetivos declarados son la destrucción del Estado de Israel", consideró Fainstein.