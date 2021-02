Absuelven, otra vez, a Trump en juicio político

Reforma

Washington DC, EU.- El Senado de Estados Unidos votó este sábado a favor de absolver a Donald Trump de la acusación de haber incitado el ataque al Capitolio el pasado 6 de enero.

Con una votación de 57 considerándolo culpable y 43 considerándolo inocente, los senadores republicanos evitaron la condena al ex Presidente y la posibilidad de que se le prohibiera volver a ejercer un cargo. Se necesitaba que al menos 67 legisladores votaran a favor en el juicio político para que esto sucediera. El Senado de 100 escaños está dividido por igual en 50 a 50 entre demócratas y republicanos.

La Cámara de Representantes había acusado a Trump de un único cargo de "incitar a la insurrección", diciendo que provocó que sus seguidores asaltaran el recinto del Congreso y a al democracia del país.

"El Presidente Donald Trump debe ser condenado por la seguridad y protección de nuestra democracia y de nuestro pueblo", suplicó antes Jamie Raskin, el principal de los fiscales demócratas, en los argumentos finales del juicio político.

"Senadores: probamos que traicionó a su país, probamos que traicionó a su constitución, probamos que traicionó su juramento".

La sesión del Senado avanzó de forma tropezada este sábado: Pese a que se esperaba que pasaran de inmediato a los argumentos finales, los senadores hicieron una votación para permitir que los fiscales demócratas llamaran a testificar a una legisladora que reveló que se enteró que el ex Presidente había respaldado a los manifestantes el día del asalto al Capitolio.

Los fiscales querían que congresista por Washington Jaime Herrera Beutler testificara en una audiencia virtual, pues el viernes por la noche reveló que el líder de la minoría republicana en la Cámara baja Kevin McCarthy le contó que Trump le dijo en una llamada telefónica que los asaltantes del Capitolio estaban más enojados por la elección que el propio McCarthy.

La defensa del ex Presidente protestó contra la medida, y uno de sus abogados, Michael van der Veen, amenazó con llamar a 100 testigos.

Tras un receso informal y pláticas entre los senadores, los fiscales demócratas renunciaron a su plan de llamar a Herrera, luego de llegar a un acuerdo para que se incluyera la información que reveló en la evidencia del juicio. Así, fue posible pasar a los argumentos finales de las partes acusadora y de la defensa.

Los demócratas hicieron hincapié en que Trump traicionó su juramento, fue responsable del asalto y que era necesario sentar un precedente. La defensa, por su parte, reiteró sus argumentos de que el proceso era inconstitucional, que las palabras de Trump estaban protegidas por la libertad de expresión y que en ningún momento fue culpable de lo que se le acusaba.

"No importa qué tantas imágenes horribles hemos visto de la conducta de los alborotadores, y cuánta emoción ha sido inyectada en este juicio. Eso no cambia el hecho de que Trump es inocente de los cargos en su contra", dijo Michael Van der Veen, uno de los abogados del ex Mandatario, al cerrar su defensa.

"Con su voto pueden defender la constitución, pueden proteger el debido proceso, y pueden permitir que inicie la recuperación de EU. Urjo a los senadores absolver y reivindicar la constitución".

Antes de que sus seguidores irrumpieran violentamente en el Capitolio el pasado 6 de enero, el entonces Presidente Trump les urgió a marchar al Congreso y pelear "como el demonio", mientras repetía falsas afirmaciones sobre un fraude electoral en su contra. Los congresistas certificaban en ese momento la victoria de Joe Biden.

Unas cinco personas murieron durante el ataque y los legisladores tuvieron que ser evacuados. Un mes después la Cámara de Representantes lo envió por segunda vez a un juicio político. Trump es el único Presidente en enfrentar dos veces este proceso, y el único en haberlo hecho luego de dejar el cargo.