Abusa EU de aranceles: Seade

Ciudad de México— El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, afirmó que el Gobierno de Donald Trump está abusando de los aranceles.

Durante una ponencia en el Primer Congreso Nacional de la Reforma Laboral en el Tribunal de Chihuahua, el funcionario federal indicó que la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a todos los productores de acero

en el mundo es un abuso enorme.

"Estamos con un Gobierno de Estados Unidos que está abusando de los instrumentos comerciales. Estados Unidos le puso aranceles al acero de todos los países productores importantes alrededor del mundo con base en que eran peligrosos para su seguridad nacional", indicó.

"Yo no entiendo cómo una plancha de acero plana que viene de Australia es peligrosa, a menos de que antes de que la exportes la conviertas en tanque y la mandes con alguien piloteando. Es un abuso enorme", añadió.

Indicó que los aranceles al acero afectó a la Unión Europea, a Rusia, Ucrania, Turquía, a Corea, Canadá, Nueva Zelanda, Brasil y México, y refirió que de todos, el único que ha logrado salir adelante sin cuotas es México.

"Corea, Australia y Brasil lograron eliminar el arancel pero aceptando limitaciones a sus exportaciones. México fue el único que logró salirse por la libre y después Canadá se montó en la misma", expuso.

"A mí eso me sugiere que estamos entrando en una era en la que posiblemente Estados Unidos esté comenzando a pensar que somos socios comerciales cercanos, no nos podemos tratar de la misma forma que el mundo", agregó.