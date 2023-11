Acepta Israel acuerdo para liberar rehenes y tregua temporal

Agencia Reforma / Aprueban acuerdo para intercambiar rehenes

Tel-Aviv, Israel.-El Gobierno de Israel aprobó una tregua de 4 días y la liberación de 150 presos palestinos a cambio de 50 rehenes capturados por el grupo Hamas en un ataque el 7 de octubre, de acuerdo con medios internacionales.

El acuerdo fue mediado por Qatar y según informó The New York Times, el Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu llamó a su gabinete para votarlo la noche del martes, y aseguró que esto no significaba el fin de la guerra.

