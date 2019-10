Acepta UE retrasar Brexit; duda plazo

Bruselas, Bélgica.- Los embajadores de la Unión Europea (UE) acordaron este viernes que el bloque debería aprobar la solicitud de Gran Bretaña de otra extensión a la fecha límite del Brexit, pero aún no han decidido el tiempo que debería postergarse.

La portavoz de la Comisión Europea, Mina Andreeva, dijo que los embajadores de 27 naciones de la UE aceptaron los términos de una extensión y adelantó que continuarán trabajando en los próximos días para definir el plazo.

La decisión final será tomada entre el lunes y el martes mediante procedimientos por escrito, a fin de evitar una nueva reunión de los 27 jefes de Estado y de gobierno eurocomunitarios, señaló Euronews.

El Primer Ministro británico se vio obligado por su Parlamento a solicitar un aplazamiento del Brexit hasta el 31 de enero de 2020.

Pero al mismo tiempo ha pedido a los socios comunitarios que nieguen la prórroga para forzar al Parlamento británico a aprobar el Acuerdo de salida pactado por Reino Unido y los Veintisiete.

La UE, de momento, admite que la prórroga es inevitable, pero mantiene la interrogante sobre su duración.

Francia insiste en diferenciar entre una prórroga de carácter técnico, que sólo serviría para dar tiempo a que Londres ratifique el Acuerdo de salida, y una de carácter política y más larga, que estaría sujeta y expuesta a acontecimientos políticos en Londres como unas elecciones generales.

En el segundo caso, París incluso cree que sería necesario convocar una cumbre europea extraordinaria para dilucidar la duración y plazos de una prórroga que mantendría abierta la incertidumbre sobre la verdadera consumación o no del Brexit.

La mayoría de los socios europeos, sin embargo, consideran que basta con un debate a nivel de embajadores para otorgar un nuevo aplazamiento de tres meses y dar tiempo a que la escena política británica se asiente.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, también secunda esa opción.

Tras la reunión de este viernes, el negociador europeo para el Brexit, Michel Barnier, aseguró que la decisión definitiva se podría tomar "a principios de la semana que viene".

Los embajadores tienen previsto volver a reunirse el lunes o el martes y fuentes de ese foro también apuntan a "un acuerdo definitivo" en el próximo encuentro.

El próximo lunes, además, coincide con que el Parlamento británico votará si aprueba la petición del Primer Ministro, Boris Johnson, de celebrar elecciones anticipadas el 12 de diciembre.

Al mismo tiempo, Johnson ha advertido, a través de un portavoz, de que si Westminster no aprueba su petición de celebrar elecciones el 12 de diciembre, seguirá con su plan de salida de la UE.

"Tal y como están las cosas ahora, podríamos salir el 31 de octubre", manifestó.

El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, ya anunció el jueves que no respaldará la convocatoria hasta que la opción de un Brexit sin acuerdo esté descartada.

Por su parte, la jefa de los liberaldemócratas, Jo Swinson, dijo que aunque preferirían un segundo referéndum votarían el lunes a favor de unos comicios anticipados con la condición de que exista una prórroga suficientemente larga.